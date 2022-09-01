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【騰訊700】南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元

股市 19:19 2022/09/01

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【騰訊700】南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元

「股王」騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus 今年6月底宣布，會無上限減持騰訊以套現支持自身回購。最新文件披露，Naspers 及旗下Prosus上半年累計減持逾390萬股騰訊，若以上半年平均價395.74元計算，減持貨值近15.5億元。

截至6月底，Naspers 及旗下Prosus的最新騰訊持股量約27.65億元或28.74%，較去年底的27.69億股或28.82%少391.59萬股，以今日收市價324.6元推算，Naspers 及旗下Prosus手上騰訊貨值8976.55億元。

主要股東沽貨中國科技股成風，除了Naspers有意沽騰訊外，周四傳出騰訊內部正計劃今年剝離約1000億元人民幣的股票投資，但騰訊最終否認。此外，股神巴菲特（Warren Buffett）近周啟動減持比亞迪 （01211） ，而孫正義旗下軟銀大手減持阿里巴巴 （09988）

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記者：李哲毅

 

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 比亞迪股份（01211）

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