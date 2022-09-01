寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅

個別業主看淡後市，即使3年額外印花稅（SSD）禁售期未過，仍選擇沽貨離場。世紀21天生置業營業董事鄭少坤說，屯門愛琴海岸5座高層D室成交，實用面積617平方呎，三房間隔，座向西南，享全海景，原叫價850萬元，放盤一星期多，終減價58萬元，以792萬元易手，實用呎價約12,836元。

鄭少坤續說，原業主於2021年8月以875萬元購入上址，持貨不足一年沽售，需支付樓價15%的額外印花稅，連同其他雜費計，料蝕近200萬元。值得留意的是，代理說，業主只要持貨多大半個月，需支付的額外印花稅稅率可由15%，降至10%，變相少交近40萬元稅。

被問到業主心急沽貨原因，鄭少坤透露，原業主需前往外地工作，需逗留一段時間長，所以心急沽貨。

同場加映【有相睇】低市價2%購連特色大戶 單位設大平台 呎價僅約1.4萬【下一頁】

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