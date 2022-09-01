  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅

股樓投資 19:19 2022/09/01

分享：

分享：

個別業主看淡後市，即使3年額外印花稅（SSD）禁售期未過，仍選擇沽貨離場。世紀21天生置業營業董事鄭少坤說，屯門愛琴海岸5座高層D室成交，實用面積617平方呎，三房間隔，座向西南，享全海景，原叫價850萬元，放盤一星期多，終減價58萬元，以792萬元易手，實用呎價約12,836元。 

鄭少坤續說，原業主於2021年8月以875萬元購入上址，持貨不足一年沽售，需支付樓價15%的額外印花稅，連同其他雜費計，料蝕近200萬元。值得留意的是，代理說，業主只要持貨多大半個月，需支付的額外印花稅稅率可由15%，降至10%，變相少交近40萬元稅。 

被問到業主心急沽貨原因，鄭少坤透露，原業主需前往外地工作，需逗留一段時間長，所以心急沽貨。 

同場加映【有相睇】低市價2%購連特色大戶 單位設大平台 呎價僅約1.4萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

愛琴海岸 額外印花稅 世紀21 私人屋苑

上一篇文章

【孫子市法】減持再遇上加息 港股何時有起色?

下一篇文章

【著數優惠】百老滙 x Samsung期間限定智能科技店 5大體驗區打卡可獲398元禮品 店內選購指定產品額外全單減500元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
屯馬綫半新盤都要蝕　朗城滙高層兩房3年蝕逾14萬
屯馬綫半新盤都要蝕　朗城滙高層兩房3年蝕逾14萬
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
【免費檢查】（附詳情）新一輪體質調查測試接受報名 費用全免 參與計劃市民可了解體質狀況
【免費檢查】（附詳情）新一輪體質調查測試接受報名 費用全免 參與計劃市民可了解體質狀況
【消費情報】FIFA官方限量版BE@RBRICK 時代廣場即日起全球首度展出 4款收藏品最平1,750元即可入手
【消費情報】FIFA官方限量版BE@RBRICK 時代廣場即日起全球首度展出 4款收藏品最平1,750元即可入手
【高息股】領展逾7億元投得觀塘安達臣道地皮 擬發展為社區商場
【高息股】領展逾7億元投得觀塘安達臣道地皮 擬發展為社區商場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款