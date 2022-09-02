【ET開市直擊】拆解港股、美股後市關鍵　騰訊系減持影響多大？ （附Time code）

市場料美國持續大幅加息，美股早前4連跌後，三大指數隔晚個別發展，港股負面因素一籮籮，港股、美股有力反彈嗎？後市關鍵看甚麼？騰訊 （00700） 自身面對大股東 Naspers減持，昨被傳騰訊今年計劃半年減持約千億人民幣股票投資套現，騰訊持股10%以上的美團 （03690） 、快手 （01024） 、知乎 （02390） 等，受消息影響上日普遍低走，減持風波影響有多大？騰訊股價能否借勢反彈？光大新鴻基證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你分析評市論股。

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00：22 - 港股今日焦點速覽

00：58 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：48 - 亞太股市早段市況速報

04：03 - 美股調整未完 鮑威爾放鷹影響大市氣氛

06：03 - 美股今次跌浪強化下降軌趨勢

06：42 - 美國聯儲局持續大幅加息機會大

06：54 - 美股未轉勢 不建議現水位博反彈

07：29 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：29 - 港股暫未見反彈動力 未來仍受內地疫情及內房問題困擾

09：40 - 港股要待內地經濟有強復甦訊號才能轉勢

11：34 - 騰訊 （00700） 傳減持投資組合 成新經濟股不確定因素

13：02 - 相關股份短期走勢有陰霾 但中期業績造好反映現水平估值吸引

14：28 - 料重磅科技股第四季至明年上半年有大復甦

15：00 - 美團 （03690） 有增長動力 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 可留意

15：57 - 小米 （01810） 及手機設備股追入要小心

19：14 - 樂華娛樂 （02306） 即使成功上市股價亦會受影響

22：01 - 中國中免 （01880） 行業內一枝獨大

23：50 - 港股開市前市況速報

25：21 - ET個股推介：中移動 （00941）

30：07 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 轉強？咩位入比較好？

32：48 - 觀眾問股：ATM係咪最睇好美團 （03690） ？幾錢買好？阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 策略又點？短炒定中長線好？

35：57 - 觀眾問股：二十大前港股會否有反彈浪？

37：35 - 觀眾問股：想低吼博港股反彈點睇？買盈富基金 （02800） 還是港交所 （00388） ？

41：05 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 幾錢可買入？中綫上望位？止蝕位？

43：34 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 中長綫持有咩價位買入？

45：02 - 觀眾問股：做高息定存抑或吼位買高息股？

47：28 - 觀眾問股：快手 （01024） 無運行會破底嗎？騰訊 （00700） 會減持嗎？快手 （01024） 會否破底？

49：09 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 點睇？短綫有冇得追？

50：36 - 港股開市初段市況速報

51：12 - 消息股：數碼通電訊 （00315）

51：19 - 財經日誌提提你

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責住編輯：葉淼、何美澄