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【ET開市直擊】拆解港股、美股後市關鍵　騰訊系減持影響多大？ （附Time code）

股市 11:10 2022/09/02

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市場料美國持續大幅加息，美股早前4連跌後，三大指數隔晚個別發展，港股負面因素一籮籮，港股、美股有力反彈嗎？後市關鍵看甚麼？騰訊 （00700） 自身面對大股東 Naspers減持，昨被傳騰訊今年計劃半年減持約千億人民幣股票投資套現，騰訊持股10%以上的美團 （03690） 、快手 （01024） 、知乎 （02390） 等，受消息影響上日普遍低走，減持風波影響有多大？騰訊股價能否借勢反彈？光大新鴻基證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你分析評市論股。

Time code
00：22 - 港股今日焦點速覽　
00：58 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：48 - 亞太股市早段市況速報
04：03 - 美股調整未完     鮑威爾放鷹影響大市氣氛
06：03 - 美股今次跌浪強化下降軌趨勢
06：42 - 美國聯儲局持續大幅加息機會大
06：54 - 美股未轉勢     不建議現水位博反彈
07：29 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：29 - 港股暫未見反彈動力  未來仍受內地疫情及內房問題困擾
09：40 - 港股要待內地經濟有強復甦訊號才能轉勢 
11：34 - 騰訊 （00700） 傳減持投資組合  成新經濟股不確定因素 
13：02 - 相關股份短期走勢有陰霾  但中期業績造好反映現水平估值吸引
14：28 - 料重磅科技股第四季至明年上半年有大復甦
15：00 - 美團 （03690） 有增長動力     騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 可留意
15：57 - 小米 （01810） 及手機設備股追入要小心
19：14 - 樂華娛樂 （02306） 即使成功上市股價亦會受影響
22：01 - 中國中免 （01880） 行業內一枝獨大    
23：50 - 港股開市前市況速報
25：21 - ET個股推介：中移動 （00941）
30：07 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 轉強？咩位入比較好？
32：48 - 觀眾問股：ATM係咪最睇好美團 （03690） ？幾錢買好？阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 策略又點？短炒定中長線好？
35：57 - 觀眾問股：二十大前港股會否有反彈浪？
37：35 - 觀眾問股：想低吼博港股反彈點睇？買盈富基金 （02800） 還是港交所 （00388）
41：05 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 幾錢可買入？中綫上望位？止蝕位？
43：34 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 中長綫持有咩價位買入？
45：02 - 觀眾問股：做高息定存抑或吼位買高息股？
47：28 - 觀眾問股：快手 （01024） 無運行會破底嗎？騰訊 （00700） 會減持嗎？快手 （01024） 會否破底？
49：09 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 點睇？短綫有冇得追？
50：36 - 港股開市初段市況速報
51：12 - 消息股：數碼通電訊 （00315）
51：19 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題立即登入：財經台

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》專家教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

責住編輯：葉淼、何美澄

欄名 : ET開市直擊

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