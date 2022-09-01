【理財智慧】儲蓄過程最難捱　一文了解若則計劃法

之前曾經談及「原子習慣」一書，書中內容主要透過從細微的事上改變自己，最終而形成一個好的習慣。在儲蓄過程中，其實都是一個習慣，相信對於不少人而言，將儲蓄成為一個習慣並不是一件容易的事，總有人因為不同原因而放棄，特別是當儲蓄無目標的時候，主要的原因是不夠「實在」，例如結婚前半年減肥、DSE前為考入心儀大學而努力等，有一個實在的目標存在；有見及此，日本一名財務專家中原良太研究出一種心理技巧儲蓄方法「若則儲蓄法」，本文便會略作介紹。

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在港退休

香港退休保障不足，多年來一直為人詬病，但經過多年的努力，政府一直在優化港人的退休保障，例如陸續推出強積金、年金、銀髮債券，為達退休年齡人士提供一筆過或每月的被動收入；同時也推出活化資產的計劃，包括保單和物業逆按揭。畢竟香港在各項稅費上比較其他地方低了不少，因此政府提供的退休保障不如「萬萬稅」的歐美國家都情有可原。因此，作為打工仔應該及早為自己籌備退休計劃。

儲蓄的必要

在「及時行樂」和「積穀防饑」之間應該要如何取得平衡？相信每個人心目中都有不同的答案。可能有人儲蓄不重要，認為儲蓄即限制消費，特別是對於初入社會的年輕人，薪水不太高，但消費又不少，變成「月光族」。但經過新冠疫情後，反而都明白儲蓄的重要性，各行各業在疫情影響下，生計都受到不同程度的影響，身邊都有朋友開工不足、停薪留職、減薪、被辭職等，以航空業與旅遊業首當其衝，因此儲蓄起碼在非常時期可以一定程度上維持生活水準。

若則計劃法

若則計劃法（if-then planinng）是由一位美國社會心理學者Heidi Grant Halvorson 提出，起初只應用於心理學中，在一項研究指出，如果規定自己「每星期幾前往健身房」，最終有九成人可以維持這個習慣；相反如果只是說「要上健身房」，最終則有六成人會放棄，研究顯示一個「有時限性、規劃性」的計劃比一些「無時限性、規劃性」更易實行。因此也可以應用在儲蓄上，儲蓄也需要「有時限性、規劃性」，最終成功實行的機會大增，例如「我想儲20萬」，如果無一個具體的計劃或儲蓄的目標，便會很易放棄；相反如果有個實際計劃，例如「三年內儲20萬買隻名牌手錶，每月要儲7,000元」，相信後者的實現性與自律性更高，甚至現時的儲蓄計劃，也是直接從戶口扣起，逼自己實行儲蓄。

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責任編輯：陳佳恩