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【放寬入境】澳門容許41國護照持有人毋須事先獲批入境　將分階段允許不同國家外籍人士來澳

Hot Talk 18:57 2022/09/01

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澳門容許41國護照持有人毋須事先獲批入境，將分階段允許不同國家外籍人士來澳。

澳門由2022年9月1日零時起，容許41個國家的護照持有人，毋須獲得衛生當局的事先批准，而由香港、台灣或中國以外的國家和地區，進入澳門。

澳門應變協調中心表示，考慮到澳門過去兩年多以來受新冠肺炎疫情的影響，經濟和旅遊業大受打擊，失業率有所提高，更有部份人士受疫情影響滯留澳門，對澳門的社會和經濟都有負面的影響。

澳門應變協調中心續指，澳門特區政府觀察到目前全球多個國家地區的疫情有所放緩，故此在平衡防疫與經濟復甦的基礎上，計劃分階段恢復允許不同國家和地區的外籍人士來澳，首階段先批准經濟條件比較好的41個國家，稍後會考慮研究分階段允許其他國家的護照持有入境人士的防疫措施。

至於澳門市民較為關注的菲律賓、越南、印尼、尼泊爾等本澳外地僱員的主要來源地，暫時仍不在首階段名單內，主因是已有機制供這些外地僱員申請來澳。澳門政府未來將持續評估全球疫情變化，並作出動態調整。

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記者：余倩敏

 

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