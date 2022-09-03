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【清酒新世界@iM網欄】 優雅的氣質清酒 妙高山酒造．一

名人薈萃 09:00 2022/09/03

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提起新潟縣，筆者第一時間想起當地的大米，還有「日本三大峽谷」的清津峽、十日町市的星峠梯田，當然少不得蕎麥麵！其實新潟也有不少酒造，若果想嘗試大部份的清酒，筆者建議大家可以前往JR越後湯澤車站內的日本清酒博物館「Ponshu館」，這裡可以品嚐到新潟縣內酒造生產的清酒，除了有多款選擇，還能體驗到傳統清酒的配搭！

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

看標題的話應該也猜到筆者將會介紹的是妙高山酒造。妙高山位處於新潟縣，海拔約2400米，又名越後富士，妙高山是以其美麗的山峰而得名。妙高山酒造創立於1813年，酒造以來自妙高山脈的雪解伏泉水釀造出芳醇怡人的清酒。一般而言，人們對清酒的喜愛會因年齡、性別、地區和其他因素而有所不同，所以妙高山酒造認為清酒有利有弊是理所當然的，正因如此他們每天都在努力工作，以釀造出更美味的清酒。

妙高山酒造的座右銘是「優雅的氣質清酒」，而杜氏的目標是創造出具有莊重氣氛和優雅的清酒。妙高酒造現時的杜氏為平田正行先生，他是上越市當地的越后杜氏，也是新潟縣首位同時獲得「新潟工匠大師」及「全技連大師」認證的杜氏。

全技連大師這個榮譽不是那麼容易得到的，最起碼要達到五個最低要求，包括：一. 要獲得特級、一級或相同等級的持證技師；二. 要有20年以上的實踐經驗；三. 一般來說，申請人年齡必須在 45 至 65 歲之間；四. 期望他們懷著崇高的抱負和積極工作的心態，把自己的技能和知識傳授予繼任者和年輕人；五. 這個要求也是最難的，申請人對全国技能士会連合会、都道府県技能士会或聯合會、技能士團體的合作和對業務活動的貢獻的認可。

在平田先生38歲那年，他通過國家一等技士考試後，就成為了妙高酒造的一名杜氏，並帶領酒造獲得了無數獎項。正是因為他對麴、土壤、酒米和人的一切都有哲學和承諾，他才能釀造出能引起心靈共鳴的清酒，後來更在妙高山酒造擔任首席杜氏一職，被稱為「上越的那個人」。

 

同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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