【珠璣人生@iM網欄】「錢幣」的另一面：蘊藏在它背後的文化

無論是以前從事金融業，還是現今從商，筆者都需要和「金錢」打交道，但孤陋寡聞的筆者一直以來都認為「金錢」只是一種用於交易的貨幣，可是自從上個月參觀完位於大角咀滙豐中心的「歷史檔案部展覽館」後，我對「金錢」有了更全面的了解：原來它除了是一種貨幣之外，也是時代發展的見證者，更是文化藝術的傳承者。

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在展覽中，筆者有幸見到了中國最古老的貨幣──三千多年前的「子安貝殻」，而且它源自南中國，因此十分珍貴。但隨著商業經濟的發展，天然貝殼作為貨幣漸漸供不應求，於是出現了人工造的金屬貨幣，例如戰國時代的刀幣、宋元時期的古銅幣、十九世紀的銀錠等。時間跨越千年，能令我們更了解錢幣的文化及不同時代的商業發展和演變。

在眾多古錢幣當中，筆者最喜歡的就是外圓內方的方孔銅幣。方孔銅錢原本是應天圓地方之説，但更多人認為這是中國人的處世智慧——「待外處事圓通，待內律己嚴正」。古人喜歡把銅錢盤起來纏繞在腰間，外出時既方便攜帶又安全，「盤纏」便是來源於此。方孔銅錢的設計既以民為本又融入了中國文化，這也是筆者喜歡它的原因。

不過由於金屬製的銅幣不但體積大，而且重量驚人，因此不便流通，所以北宋時期誕生了世界上最早的紙幣──「交子」。直至今日，紙幣不但依然是我們在日常生活中經常使用的貨幣，更成為了貨幣發行地區展示當地文化的小天地。

展覽館中亦詳細介紹了現代紙幣的發展和設計理念，例如市民最常用到的一百元、五十元、二十元紙幣就蘊藏着豐富的香港傳統文化。

最新版一百元紙幣背面的圖案是2009年被聯合國列為非物質文化遺產的粵劇，演員的服飾、化粧、做手，及紙幣正面的月琴，都展示出粵劇文化的精妙。近年來香港也積極推動粵劇發展，更於西九興建戲曲中心，令市民有更多機會欣賞到不同風格的傳統戲劇，令戲曲文化可以傳承下去。

新版五十元紙幣背面的圖案是香港具代表性的動植物，蝴蝶展翅與繁花相映成趣，為紙幣增添了一份生機和靈氣。蝴蝶的成長和蛻變不正是一種突破自我的生命力嗎？筆者亦曾大膽地用「蝴蝶」作主題，將「珠寶」和「刺繡」兩者結合，設計出公司最受歡迎的産品。

新版二十元紙幣背面是三代同堂茶敍的溫馨畫面，「一盅兩件」的飲茶文化是香港最地道的傳統特色，而圖片中孫女手執茶壺為祖輩敬茶，更是呈現了中國傳統文化的「孝」。每到假日，各式茶樓彌漫着熱鬧、和諧的氣氛，一家大細、三五知己聚首一堂，樂也融融，體現出地道的香港情懷和人情味。

近年，科技的高速發展加快了時代的改變，虛擬貨幣、電子商務、網上支付等交易方式盛行，給我們帶來了方便和快捷；同時也可能令我們慚慚忽略了「錢幣」背後的故事和文化。其實香港有很多地方依然保留著這些珍貴的點滴，等待著大家去探索和發掘。

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作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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