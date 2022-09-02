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首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎

環球社會熱點 09:05 2022/09/02

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奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧近日傳出「分訊」，而他多年前主演的經典電影《鐵達尼號》（Titanic）也再度成為熱話。鐵達尼號1912年發生船難，有美國海底勘探公司拍攝鐵達尼號殘骸展示船隻細節，形容畫面令人驚歎。今次為鐵達尼號殘骸的高清影片首次公開。

里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運 【下一頁】

美國海底勘探公司OceanGate Expeditions周三（8月31日）在其YouTube頻道上載一條長約1分鐘的影片，畫面解析度高達8K。公司表示，這段為至今解析度最高的鐵達尼號殘骸影片，展示細節內容已達驚人水平。

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公司深海勘探員、鐵達尼號專家戈登（Rory Golden）表示，鐵達尼號當年一分為二沉没海底，影片展示的其中一個細節，正是當時一個單端鍋爐（single-ended boiler）沉沒在海底的情況。戈登指，鍋爐為1985年首次發現鐵達尼號殘骸時發現的單端鍋爐，形容情景令人驚歎。

戈登同時透露，影片更發現鐵達尼號船錨製造商名稱Noah Hingley & Sons亦清晰可見。和去年相比，是次影片更展示了殘骸的細微變化，公司正進行檢查並確定衰減率（rate of decay）。

情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃 【下一頁】

鐵達尼號於1912年4月15日沉沒，造成逾1,500人死亡。其殘骸於1985年時被發現，位於大西洋海底4,000米處，距離加拿大紐芬蘭（Newfoundland） 約400海里。

同名電影《鐵達尼號》於1997年上映，耗資2.5億美元（約19.5億港元）重現沉船情景，最終橫掃11項奧斯卡大獎，男女主角演員里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）也成為全球知名演員。

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責任編輯：李俊儀

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