▲ 【一帶一路】一帶一路論壇逾1.9萬人參與

一帶一路高峰論壇結束，貿發局指，是次「一帶一路高峰論壇」吸引逾80個國家及地區及1.9萬名線上及線下參與者參與，會議展示逾280個來自「一帶一路」地區投資項目，安排逾800場一對一項目交流會，讓項目擁有者、投資者及專業服務供應商之間洽談。

新西蘭前總理John Key指，供應鏈將會是其中一個具挑戰性的範疇，中國內地是一個十分大的市場，澳洲亦在中國採購很多貨物，可以看到若這些供應鏈出現斷裂情況，將對全球通脹造成影響。

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）今年生效，中國銀行董事長劉連舸表示，RCEP成員多處於共建「一帶一路」重要節點，有助促進產業鏈、供應鏈、價值鏈間互聯互通，也有助擴大「一帶一路」朋友圈，讓更多國家及企業都能參與「一帶一路」建設，共享更大範圍合作，在區域內形成「一帶一路」與RCEP雙輪驅動合作格局。

此外，瑞銀證券研究部總監連沛堃預計到2025年，粵港澳大灣區的名義GDP將超過2.6萬億美元，相較於2020年的1.7萬億美元，CAGR達到7.5%。認為大灣區從製造業組裝中心起步，成功打造高科技製造業經濟，支撐了該地區的可持續增長。瑞銀估計位於大灣區的A股和港股科技公司共有174家，總市值約3000億美元，預計大灣區是推動MSCI香港估值上行的基本面因素之一，拉動指數成分股的內地業務敞口於2025年提高到20%至25%。

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記者：宋佩恩