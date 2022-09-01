【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用

隨着數碼化，近年數字資產也愈來愈普及，NTF、虛擬貨幣、元宇宙等吸引了不少投資者參與，不過由於仍算新事物，如何推廣予更多人認識必須多下點功夫。數字資產系列（DAS）研討會已於8月30日舉行了第一場，一連8場的研討會自8月至11月期間接力登場，冀通過覆蓋數字資產領域的12個行業關鍵領域，包括投資策略、資產管理、證券型代幣、Web3.0、元宇宙、非同質化代幣 (NFT)、監管框架與合規、穩定幣、中央銀行數位貨幣 (CBDC)、去中心化金融 (DeFi)、加密貨幣等，教育公眾了解不斷增長的數字資產前景並促進大規模採用。

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首場研討會的專題討論以「數字資產的投資策略和資產管理」為題掀開序幕，出席嘉賓包括BC科技執行董事刁家駿、元睿資本創始合夥人黃兆瑜、安投管理合伙人及SEBA Bank董事會成員鄭其森、意博資本亞洲資產管理及投資總監陳裕楷，並由註冊財務策劃師協會會長黃敏碩任專題討論主持。會上大家分享了非同質化及加密貨幣寒冬的看法。

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黃敏碩從事傳統金融業多年，對於數字資產的出現也有他的一套看法，認為現在最主要是讓大眾認識跨資產，「以前的跨資產可能是金融市場類別，現在跨資產可能是涉足很多不同的東西，由數字資產的種類以至延伸到如何應用，因現在衍生出來的產品愈來愈多，如元宇宙有好多不同的項目都可以做得到。現在數字資產的定位或推動性其實是可以同現有資產配對，可能息口或者宏觀經濟是有其自己獨立的行情，當然有上有落，但慢慢在他規管配合之下，相信可發揮到多功能作用。現在股票市場正處悶局，他表示都可以花些時間去接觸其他另類資產。」

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記者：張以正