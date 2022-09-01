【Sanrio元宇宙】Sanrio拓Web3業務　Hello Kitty、布甸狗將有NFT？

▲ 以創造Hello Kitty、布甸狗、大口仔等知名卡通角色的Sanrio，日前亦宣布夥拍區塊鏈新創公司Gaudiy，利用Sanrio IP資產開拓Web3業務。（法新社資料圖片）

元宇宙概念成近年大熱，愈來愈多品牌也宣布涉該新興領域，期望分一杯羹。以創造Hello Kitty、布甸狗、大口仔等知名卡通角色的Sanrio，日前亦宣布夥拍區塊鏈新創公司Gaudiy，利用Sanrio IP資產開拓Web3業務，預計將於2023年推出全球性角色。

Sanrio認為，在Web3時代，除了過去由企業單方面提供內容的娛樂模式，還預期可與更多用戶與在元宇宙上同樂。因此，Sanrio與Gaudiy期望共同為用戶推出創新社群服務，提供前所未有的新型態內容玩法。

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據外電報道，33歲的Sanrio行政總裁Tomokuni Tsuji為與迪士尼等全球競爭對手抗衡，期望為企業注入新元素。Sanrio目前正尋求與Amazon、Netflix等科企建立夥伴關係，合作推出NFT，並夥Gaudiy旗下平台Gaudiy Fanlink，利用其區塊鏈技術，打造新體驗。

Gaudiy早前已經與Sony Music、集英社、萬代南夢宮（BANDAI NAMCO）等企業結盟，積極推展綜合娛樂產業領域的數碼轉型，預計至2023年底可達到約目前5倍，約150位員工的企業規模。

責任編輯：張寶燕