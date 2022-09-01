【業績｜中概股】微博上季經調整盈利跌4成、仍勝預期　美股早段曾挫一成

▲ 【業績|中概股】微博上季經調整盈利跌4成、仍勝預期

微博 （09898） （美：WB）公布，今年第二季淨收入按年跌22%至4.5億美元，列帳盈利按年跌65%至2830萬美元，非公認會計準則（non-GAAP）淨利潤則按年跌40%至1.097億美元，相當於每股收益46美分。微博上季收入、每股收益表現優於市場預期的4.409億美元和42美分。

微博股價周四美股早段向下，最多曾挫一成，低見18.52美元。

截至6月，微博月活躍用戶數為5.82億，按年淨增約1,600萬用戶，移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。日均活躍用戶數為2.52億，按年淨增約700萬用戶。

微博上月收入中，廣告及營銷收入佔3.856億美元，按年跌23%；增值服務收入6,460萬美元，按年下降10%。

微博首席執行官王高飛形容，公司上季克服新冠疫情爆發帶來的挑戰，用戶規模和活躍度保持良好。即使公司在渠道投入方面削減開支、期內廣告需求承壓，但整體廣告業務也在疫情後逐步恢復，公司非美國通用會計準則下的運營利潤率達到32%，較一季度有所提升。

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編輯：麥德銘