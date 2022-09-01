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【阿里巴巴9988】阿里巴巴再向東南亞電商Lazada投資71億港元　年內注資逾100億港元

股市 18:24 2022/09/01

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴再向東南亞電商Lazada投資71億港元　年內注資逾100億港元

有外電劃述新加坡金融監管部門文件指，中國互聯網巨頭阿里巴巴 （09988） 再向旗下東南亞電商Lazada 投資9.125億美元（約71.18億港元），連同 5 月份注資3.7825億美元（約29.5億港元），阿里年初至今對Lazada 總投資額達到13億美元（約101.4億港元）。

今年初有報道指，阿里巴巴計劃為Lazada進行IPO前融資，籌集至少10億美元（約78億港元），但其後與潛在投資者對 Lazada 的估值存在分歧後擱置。

長期目標Lazada GMV 1000億美元

阿里巴巴近年力拓東南亞市場，去年阿里巴巴透露，其長期目標是將Lazada 交易商品總價值（GMV）提高五倍至1000億美元（約7800億港元），並預計 Lazada 最終服務於3億用戶。

然而阿里巴巴仍面臨多方位挑戰，導致Lazada管理層一次又一次變動，董錚於6 接任 Lazada 首席執行官，成為公司5年內的第5位首席執行官。

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責任編輯：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴

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