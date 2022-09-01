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【疫市營商】先施百貨參戰日式零售　中村商店西九龍中心開幕

商業 18:39 2022/09/01

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先施百貨旗下首個⽇式零售品牌「中村商店」正式進駐深⽔埗⻄九龍中⼼的先施百貨。(林宇翔攝)

近年市民對日式食品雜貨需求增加，吸引到本地零售商擴充門店，以及日本公司進駐香港，舉如AEON及Donki等，先施百貨旗下首個日式零售品牌「中村商店」正式進駐深水埗西九龍中心的先施百貨。

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「中村商店」佔地約1,700平方呎，以「店中店」形式營運，提供超過800款日本人氣食品，包括：日本雞蛋、米、豆腐、凍肉、梅酒、日本雪糕、各款零食和特式急凍食品美食，例如比較注目、來自日本北海道的直播米和鹿兒島薩摩牛等，亦有其他急凍海鮮食品如鱈場蟹、蒲燒鰻魚等。

    點擊圖片放大
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考慮擴張的可行性

先施百貨行政總裁蘇嬌華稱集團首次引入日式零售雜貨，在計劃中會先以西九龍中心分店作為試點，主力民生食品服務鄰近周邊民生區域大眾，以收集數據及顧客偏好等。

以日本食品業務拓闊客戶群作新起點及動力，預計會為集團帶來新機會及亮點，未來會考慮在其他先施百貨店內擴張抑或獨立開舖的可行性。被問到對於下半年的零售市道預期，蘇嬌華傾向保守審慎，亦希望能通關對零售有刺激作用。

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記者：王浩賢

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