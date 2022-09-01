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【迪士尼】Disney+擬推內置QR Code功能 讓用戶購買獨家周邊商品 針對大眾再推全新會員計劃

理財智慧 17:35 2022/09/01

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Disney+擬推內置QR Code功能，讓用戶購買獨家周邊商品，並推出全新的會員服務，以提升串流服務、主題樂園、迪士尼周邊商品的銷量，也更了解用戶的偏好。

綜合外媒報導，迪士尼正研究推出會員服務，類似 Amazon Prime 付費訂閱服務，如可讓會員享用免費特快快遞送貨服務、音樂和影片串流媒體服務，並將提供折扣和優惠。另外，迪士尼最快今年會在 Disney + 上推出零售服務，例如可能在 Disney + 的節目中放上 QR 二維條碼，讓用戶一掃就能連結到周邊商品網店 Shop Disney。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

迪士尼本來已有針對支持者推出的特別方案「D23 官方粉絲俱樂部」，一年收費 99.99 美元（約784港元）至 129.99 美元（約1,020港元），可參加獨家活動並購買獨家商品，並能以折扣價訂閱三年的 Disney+。

據指，若迪士尼推出新的會員計畫，將與超級粉絲方案不同，內容也會針對更廣泛的顧客打造。迪士尼表示，公司正在研議發展會員方案的可能性。該計畫討論還在初步的階段，現時未知的收費金額和何時推出，目前也還沒有正式名稱。

亞太區百萬富翁排名出爐  新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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