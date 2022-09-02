英國熱門移居城市租金比較 倫敦1間屋租夠去某地租4間

近年有不少人移居英國，但當地多個城市的租金升勢強勁，倫敦更出現數百人爭一個租盤的現象。英媒盤點不少熱門城市的平均租金水平，發現倫敦一個兩房單位的租金，已足夠於一個港人熱門移居地租4個1房單位。

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房地產中介公司Hamptons Estate Agents的數據顯示，截至今年6月，倫敦租金較去年同期升12%，較全國整體水平高出3個百分點。

Hamptons指出，隨著疫情緩和，愈來愈多僱員要重返倫敦的辦公室工作，帶動租盤需求回升。

英國熱門移居城市平均租金比較

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根據地產平台Home的數據，倫敦最近半個月有5,814個新刊登的租盤，而倫敦的一房單位平均月租達到2,641英鎊（約2.4萬港元）。

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伯明翰為英國第二大城市，在當地租樓的成本仍高於其他地區。但與寸金尺土的倫敦相比，倫敦兩房單位平均月租3,839英鎊（約3.5萬港元），已足夠在伯明翰租住4個1房單位。

另一港人熱門移居地曼徹斯特的租金相對較低，而且由於市場放盤相對較少，5房單位比起4房單位明顯更抵住，前者平均月租平358英鎊（約3,200港元）。

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責任編輯：鄭錦玲