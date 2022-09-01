【蘋果更新】蘋果修補iOS 12漏洞　舊款iPhone可更新至iOS 12.5.6

▲ 蘋果近日亦有針對舊款iPhone、iPad修補存在於WebKit的漏洞，推出iOS 12.5.6安全更新。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）iPhone 14發布在即，最新版本作業系統iOS 16亦預計同場推出。針對舊款iPhone、iPad，蘋果近日亦有修補存在於WebKit的漏洞，推出iOS 12.5.6安全更新。

舊款iPhone、iPad如iPhone 6、iPhone 5s、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3等用戶，建議盡快進行系統更新，避免惡意網頁對系統安全造成影響。iPhone用戶可在：設定>一般>軟件更新，下載並安裝iOS 12.5.6更新。

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是次iOS 12.5.6修復的 WebKit 漏洞，可能會導致用戶在Safari或其他瀏覽器中打開惡意網站，並在裝置上 運行未經檢查的代碼，官方亦 表示已有證據表明，有黑客正在利用該漏洞。

責任編輯：張寶燕

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