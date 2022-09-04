湯文亮：不會說後悔買樓

近日，說樓市下跌的消息鋪天蓋地，令到不少不知情的人士，以為樓價跌了很多，甚至比2003年沙士的時候還慘。有老友問筆者有沒有後悔，還叫筆者看開點，樓市始終有一日會回升，令筆者啼笑皆非！

筆者問老友，在沙士時，樓價比高峰時跌了多少？老友說跌了七成。筆者再問老友，最近樓市下跌，短不知道比最高峰時跌了多少？他說不知道。老實說，老友就算知道都會答不知道，本來筆者都會說不知道，但曾淵滄教授跟筆者說，現在樓價比最高峰時，只是跌了7%，樓價當日跌七成筆者都沒有後悔，今日只是跌7%就後悔，似乎是不通。

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時不利兮 不會後悔

老友不明白一個道理，大家只聽過人說後悔賣樓，未聽過人說後悔買樓。一般來說，買樓的人是計算過自己能力，而且的確有需要，樓價下跌只是時不利兮，不會後悔，大不了損失所有投資。如果說退回所有資金那些蝕本的業主，但以後卻不准買樓，相信很少人會答應。情況好像一個賭徒在輸錢後，有人說將全額賭本給他，但以後不准再賭錢，相信那位賭徒絕對不會答應。既然不答應，又為何會後悔？況且輸極有限，最多輸了整副身家，時來運到，又可以賺回來。

賣樓後或調頭回升

賣樓則不同，筆者經常聽到不少人說，當日買入一個物業，不夠幾日就有人出價，對本對利，不賣就笨。但隔了一段時間，那些將物業賣走的人就非常後悔。他們會說，當日賺了一倍的物業，現在愈升愈有，如果當日不賣，今日「打跛腳都不愁」。雖然沒有說後悔，但在言談之間，大家都知道，那位仁兄今日非常後悔，否則不會說「打跛腳都不愁」。

今日，有很多人擔心加息而賣了樓，並且說今日不賣，樓價愈跌愈殘，甚至想賣都賣不出就會很後悔，筆者覺得他們說得沒錯，既然早已決定賣樓，如果不賣，樓價繼續下跌，的確會很後悔。但更大的機會，就是他們未能及時買回物業，樓價已經調頭回升，屆時後悔都沒有用！

節錄自第775期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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