【有相睇】啟德跑道區MIAMI QUAY I登場　示範單位陪你睇

由會德豐地產、新世界發展（00017）、恒基地產（00012）、帝國集團合作發展的MIAMI QUAY I已經登場，發展商日前開放３個示範單位予傳媒參觀。

一房示範單位

示範單位以第3座28樓H室為搭建藍本，實用面積315平方呎，一房間隔。客飯廳採用長型開則，外連二合一露台，面積約38平方呎，有助自然光入室，亦加強通風效果。開放式廚房設於客飯廳一角，呈L型設計，附送基本家電廚爐具。

睡房以套房設計，間隔方正實用，值得留意的是，浴室有窗，且設浴室寶。 此外，客飯廳、開放式廚房、浴室的電插座均連USB插頭。

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兩房示範單位

示範單位以第2座28樓B室為搭建藍本，實用面積443平方呎，兩房間隔。值得留意的是，從相片所見，單位雖與一般清水房不同，設有裝修，但實際是無改動示範單位，即是交樓標準。

單位不設玄關，一入大門即見客飯廳，地板以天然石材、水磨石及金屬飾邊鋪砌，配以木紋牆身襯托。客飯廳外連二合一露台，面積約38平方呎，有助自然光入室，亦加強通風效果。開放式廚房設於客飯廳一角，呈L型設計，用上墨綠色油漆。

寢區與浴室處於另一端，值得留意的是，浴室設窗，有助通風。

兩間睡房與客飯廳同向，其中主人房間隔四正，長約3米，設有玻璃幕牆，有助自然光入室，感覺光猛舒服。客房間隔同樣方正實用，地板同樣以天然石材、水磨石及金屬飾邊鋪砌，並設玻璃門設計，增強空間感及彩光度。

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三房示範單位

示範單位以第1座28樓B室為搭建藍本，實用面積661平方呎，三房一套間隔。該單位向東，望開揚屋苑泳池及觀塘避風塘景。 客飯廳採用長型開則，入門位置有度身訂造的儲物櫃和鞋櫃。此外，客飯廳外連二合一露台，面積約38平方呎，以玻璃趟門劃分，加強室內通光及通風效果。

寢區與浴室處於另一端，三間睡房與客飯廳同向。兩間客房開則相似，間隔方正實用，長闊均超過6尺半。浴室位於客房對面，附送基本衛浴設施、儲物架，另設浴室寶，但要留意的是，浴室無窗，即屬黑廁設計。

主人房採用套房設計，間隔方正實用，睡房長約3米，即使放KING SIZE床，亦可三邊落床。不過，主人房浴室無窗。

廚房屬傳統梗廚設計，附送基本家電廚具，設L型工作枱，有足夠下廚空間。

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