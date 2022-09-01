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【職場熱話】打工仔做完手術 請7天病假後第一日上班 竟遭無情老闆解僱

理財智慧 17:29 2022/09/01

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請病假是再平常不過的事情，但因為請病假而竟遭解僱，是否太過分？近日一名打工仔投稿至 Facebook 專頁「奴工處」表示，自己因為做手術需要請假，事前通知了老闆，而手術當天是星期六，但老闆在手術當天仍然與樓主談公事，然後要求樓主明天回覆客人。

樓主經歷：

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【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

由於樓主請了7天病假，加上第二天是星期日，因此樓主跟老闆說星期一才回覆客人，樓主後來再補一句儘量回覆。而到了星期一，由於樓主身體仍然不適，加上藥物有副作用，樓主需要休息，因而未能回覆客人，老闆沒有問樓主是否需要休息，反而要求樓主回覆客人，樓主指今天是樓主的病假，並一怒之下將一直積累的問題全都向老闆表達。當天之後，老闆沒有任何回應，不過，老闆竟在病假後第一日上班就解僱樓主。

有網民紛紛同情樓主，表示「平機會見」、「勞工處見」，更懷疑「有沒有補足一個月的代通知金？」，亦有人表示自己曾經歷類似的情況「前老細在我放產假後，當我是冗員一樣，將我的物品搬走」，同時有人認為「現在很多老闆遇上員工病假很久或懷孕，便會找藉口解僱」。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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