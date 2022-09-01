【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常

▲ 【香港經濟】彭博：港府目標仍為11月結束入境酒店隔離措施 舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常

近日本港新冠肺炎確診個案回升，彭博引述情人士指，香港政府計劃在11月左右，即舉行全球銀行家峰會和國際欖球賽之前結束入境酒店隔離措施。

知情人士指，儘管行政長官李家超遭到部分政府內部人士反對，但仍傾向於11月舉行大型活動前取消酒店隔離，以表明香港已復常（back in business）。知情人士更稱，醫務衞生局長盧寵茂則為希望收緊防疫限制的人士之一，希望抑制疫情將以重新開放與內地來往。

傾向海外通關 香港公眾輿論支持開放提振經濟

知情人士稱，目前勢頭傾向於結束針對國際入境隔離措施，而不是恢復與內地暢通來往，因為許多政府中人認為公眾輿論支持開放以提振經濟，但知情人士強調，最終決定最終將取決於每日確診病例數目、死亡人數和公眾看法。

報道分析指，內地10月16日舉行二十大後，香港應該有更多的政治空間來採取調整隔離措施，同時其他因素正在增加香港停止入境隔離的壓力。

華爾街銀行家不願獲檢疫豁免 以免備受批評

有知情人士說，雖然香港已邀請華爾街主要銀行的負責人參加由香港金融管理局組織的 11 月會議，但許多人不願獲得檢疫豁免。另一位補充說，去年摩根大通董事長兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）獲得檢疫豁免後備受批評，故銀行家不想被單獨挑出來。

此外，隔離措施將阻止遊客參加定於11月4日至6日舉行的香港七人欖球賽以及當月舉行的國際法律會議。

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