【疫後旅行】本月初各地入境政策鬆綁　日本允自由行旅客入境　南韓免出示核酸檢測陰性證明

不少國家為提振經濟都逐步放寬旅客入境防疫限制。日本將於9月7日起，將每日入境人數上限由2萬提高至5萬人，並允許自由行旅客入境。南韓則由3日起，取消旅客入境前須持核酸檢測陰性證明的要求，全面開放入境。

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日本首相岸田文雄昨日召開記者會，宣布將於9月7日起，每日入境人數上限從2萬提高至5萬人，並允許無導遊陪同的團客入境，即意味放寬自由行旅客入境。另外，日本現時要求所有入境者，須持上機前72小時以內的核酸檢測陰性證明，但由9月7日起，已接種三劑疫苗者毋須持陰性證明報告也可入境。

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現時南韓政府要求入境人士需要出示入境前48小時內的核酸檢測，或24小時內快測陰性報告。但由本周六起，取消入境前核酸檢測要求，只需在入境後24小時內再接受一次核酸檢測。

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