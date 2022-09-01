  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資金支援】專業服務支援接受申請　最高可津貼9成或300萬

商業 17:31 2022/09/01

分享：

分享：

專業服務協進支援計劃新一輪申請截止日期為今年11月30日。（資料圖片）

專業服務協進支援計劃接受新一輪申請，專業團體、工商組織及研究院所等非分配利潤機構亦可提交建議項目，每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的9成或300萬元，以較低者為準。

【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）

專業服務協進支援計劃全年接受申請，但按季度進行批核。新一輪申請截止日期為今年11月30日。 該支援計劃為數2億元，涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。

人手、場地費用均可獲資助

一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等。支援計劃亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習／見習計劃的參加人士，其交通費和住宿費。

截至今年8月底，已有逾80個項目獲得支援計劃資助。當中包括在香港及香港以外地方舉辦的活動，例如培訓課程、工作坊及考察團；又有推廣本港專業服務行業的路演、推介會等。交流活動，境外市場調查，以至為專業人士制訂指引和手冊等，亦有獲得資助。

【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食

【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具
今日
【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具
【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
今日
【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
【零售業】7月零售業銷貨額283億元 按年同月微升4.1%
2022/08/31
【零售業】7月零售業銷貨額283億元 按年同月微升4.1%
【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
2022/08/31
【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%

你可能感興趣

【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具
今日 11:53
【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具
【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
今日 15:13
【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
【零售業】7月零售業銷貨額283億元 按年同月微升4.1%
16:43 2022/08/31
【零售業】7月零售業銷貨額283億元 按年同月微升4.1%
通訊科技 行業 會計 實習 住宿

下一篇文章

【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
【經濟復常】海港城1月至8月人流、車流升1成　全年引進100間新店
【經濟復常】海港城1月至8月人流、車流升1成　全年引進100間新店
【日本通關】日本放寬非旅行團入境　旅行社：簽證成吸引力關鍵
【日本通關】日本放寬非旅行團入境　旅行社：簽證成吸引力關鍵
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食
【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食
【旅遊檢測】日、韓相繼取消入境檢測要求　港旅行社：合理舉動不意外
【旅遊檢測】日、韓相繼取消入境檢測要求　港旅行社：合理舉動不意外
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款