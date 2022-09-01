【資金支援】專業服務支援接受申請　最高可津貼9成或300萬

▲ 專業服務協進支援計劃新一輪申請截止日期為今年11月30日。（資料圖片）

專業服務協進支援計劃接受新一輪申請，專業團體、工商組織及研究院所等非分配利潤機構亦可提交建議項目，每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的9成或300萬元，以較低者為準。

【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器 香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）

專業服務協進支援計劃全年接受申請，但按季度進行批核。新一輪申請截止日期為今年11月30日。 該支援計劃為數2億元，涵蓋的專業服務行業眾多，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。

人手、場地費用均可獲資助

一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等。支援計劃亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習／見習計劃的參加人士，其交通費和住宿費。

截至今年8月底，已有逾80個項目獲得支援計劃資助。當中包括在香港及香港以外地方舉辦的活動，例如培訓課程、工作坊及考察團；又有推廣本港專業服務行業的路演、推介會等。交流活動，境外市場調查，以至為專業人士制訂指引和手冊等，亦有獲得資助。

【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵 90秒就有拉麵食

【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心 預租率達87%

責任編輯：葉泳珊