南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」

英國哈里王子夫人梅根早前接受紐約雜誌The Cut訪問,梅根在專訪透露《獅子王》電影的非裔演員,將她與曼德拉相提並論,引起外界熱議。梅根口中的演員接受《每日郵報》訪問,澄清自己並無見過梅根,身邊也沒有人記得梅根幾時結婚,認為梅根「講錯嘢」行為失禮。

梅根(Meghan Markle)接受雜誌The Cut訪問時,憶述自己2019年在倫敦出席《獅子王》真人版電影首映,一名非裔男演員私下告訴她,得知她嫁入英國王室時,大家就像慶祝曼德拉(Nelson Mandela)出獄一樣上街狂歡。

此番言論引起外界熱議,連曼德拉孫仔Zwelivelile 'Mandla' Mandela亦出面諷刺梅根,嘲笑指「有人當自己係曼德拉之前,應該要諗吓自己做過啲乜嘢 。」

網上紛紛揣測該名演員的身份,為《獅子王》巫師角色Rafiki配音的非裔演員John Kani接受《每日郵報》訪問,為事件揭開真相。

Kani指雖然電影作曲家之一的Lebo M都是南非人,但Lebo M並不屬於劇組成員,認為梅根提及的電影演員就是自己。惟Kani強調,當日正準備從荷里活飛往巴黎拍攝電影,自己根本沒有出席首映禮,亦從來都無見過梅根。

Kani稱哈里與梅根(Prince Harry)的婚姻在南非根本「不值一提」(no big deal),又稱自己「甚至唔知梅根邊一年或邊個月結婚」。

Kani補充指根據他的記憶,南非其他人都不知道梅根何時結婚,強調:

「佢嘅婚禮或幾時嫁畀哈里,根本都唔關南非事。」

(We had no South African link to the wedding or to her marrying Harry.)