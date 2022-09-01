  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」

環球社會熱點 17:37 2022/09/01

分享：

分享：

英國哈里王子夫人梅根早前接受紐約雜誌The Cut訪問，梅根在專訪透露《獅子王》電影的非裔演員，將她與曼德拉相提並論，引起外界熱議。梅根口中的演員接受《每日郵報》訪問，澄清自己並無見過梅根，身邊也沒有人記得梅根幾時結婚，認為梅根「講錯嘢」行為失禮。

梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）接受雜誌The Cut訪問時，憶述自己2019年在倫敦出席《獅子王》真人版電影首映，一名非裔男演員私下告訴她，得知她嫁入英國王室時，大家就像慶祝曼德拉（Nelson Mandela）出獄一樣上街狂歡。

此番言論引起外界熱議，連曼德拉孫仔Zwelivelile 'Mandla' Mandela亦出面諷刺梅根，嘲笑指「有人當自己係曼德拉之前，應該要諗吓自己做過啲乜嘢 。」

網上紛紛揣測該名演員的身份，為《獅子王》巫師角色Rafiki配音的非裔演員John Kani接受《每日郵報》訪問，為事件揭開真相。

Kani指雖然電影作曲家之一的Lebo M都是南非人，但Lebo M並不屬於劇組成員，認為梅根提及的電影演員就是自己。惟Kani強調，當日正準備從荷里活飛往巴黎拍攝電影，自己根本沒有出席首映禮，亦從來都無見過梅根。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

梅根與哈里拍拖生活起大變化 先知自己係「非裔女性」 【下一頁】

Kani稱哈里與梅根（Prince Harry）的婚姻在南非根本「不值一提」（no big deal），又稱自己「甚至唔知梅根邊一年或邊個月結婚」。

Kani補充指根據他的記憶，南非其他人都不知道梅根何時結婚，強調：

「佢嘅婚禮或幾時嫁畀哈里，根本都唔關南非事。」

（We had no South African link to the wedding or to her marrying Harry.）

曾為曼德拉製作節目的Kani表示，曼德拉出獄具歷史性意義，永遠都是南非人的重要回憶，他對當年畫面仍歷歷在目。他認為梅根或任何王室婚禮都無法與此相提並論，表示對梅根言論感到費解，覺得「梅根自以為好重要。」

Kani亦認為梅根與曼德拉相提並論一事，並非有意侮辱南非，但絕對是其本人「失禮」（faux pas）講錯嘢導致。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
今日
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
加州熱浪導致電網告急 籲民眾減少為電動車充電
今日
加州熱浪導致電網告急 籲民眾減少為電動車充電
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
今日
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
塔利班慶祝美軍撤軍一周年 阿富汗閱兵展示外國裝備
今日
塔利班慶祝美軍撤軍一周年 阿富汗閱兵展示外國裝備
美國去年人均預期壽命創25年新低 新冠疫情成主因
今日
美國去年人均預期壽命創25年新低 新冠疫情成主因

你可能感興趣

南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
今日 17:25
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
加州熱浪導致電網告急 籲民眾減少為電動車充電
今日 16:28
加州熱浪導致電網告急 籲民眾減少為電動車充電
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
今日 15:28
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
皇室 網絡熱話 演員 梅根王妃 南非 哈里王子 英國

下一篇文章

南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月01日 時間17:00）
英國樓盤網資料「貨不對版」3房獨立屋相變咗隻駱駝
英國樓盤網資料「貨不對版」3房獨立屋相變咗隻駱駝
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」
梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」
里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運
里安納度傳與女模特分手 歷任女友難逃過25歲即分命運
《哈利波特》男星頭等機票被撕爛 炮轟航空公司超賣文化
《哈利波特》男星頭等機票被撕爛 炮轟航空公司超賣文化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款