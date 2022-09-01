南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」

英國哈里王子夫人梅根早前接受紐約雜誌The Cut訪問，梅根在專訪透露《獅子王》電影的非裔演員，將她與曼德拉相提並論，引起外界熱議。梅根口中的演員接受《每日郵報》訪問，澄清自己並無見過梅根，身邊也沒有人記得梅根幾時結婚，認為梅根「講錯嘢」行為失禮。

梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）接受雜誌The Cut訪問時，憶述自己2019年在倫敦出席《獅子王》真人版電影首映，一名非裔男演員私下告訴她，得知她嫁入英國王室時，大家就像慶祝曼德拉（Nelson Mandela）出獄一樣上街狂歡。

此番言論引起外界熱議，連曼德拉孫仔Zwelivelile 'Mandla' Mandela亦出面諷刺梅根，嘲笑指「有人當自己係曼德拉之前，應該要諗吓自己做過啲乜嘢 。」

網上紛紛揣測該名演員的身份，為《獅子王》巫師角色Rafiki配音的非裔演員John Kani接受《每日郵報》訪問，為事件揭開真相。

Kani指雖然電影作曲家之一的Lebo M都是南非人，但Lebo M並不屬於劇組成員，認為梅根提及的電影演員就是自己。惟Kani強調，當日正準備從荷里活飛往巴黎拍攝電影，自己根本沒有出席首映禮，亦從來都無見過梅根。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

梅根與哈里拍拖生活起大變化 先知自己係「非裔女性」 【下一頁】

Kani稱哈里與梅根（Prince Harry）的婚姻在南非根本「不值一提」（no big deal），又稱自己「甚至唔知梅根邊一年或邊個月結婚」。

Kani補充指根據他的記憶，南非其他人都不知道梅根何時結婚，強調：

「佢嘅婚禮或幾時嫁畀哈里，根本都唔關南非事。」 （We had no South African link to the wedding or to her marrying Harry.）

曾為曼德拉製作節目的Kani表示，曼德拉出獄具歷史性意義，永遠都是南非人的重要回憶，他對當年畫面仍歷歷在目。他認為梅根或任何王室婚禮都無法與此相提並論，表示對梅根言論感到費解，覺得「梅根自以為好重要。」

Kani亦認為梅根與曼德拉相提並論一事，並非有意侮辱南非，但絕對是其本人「失禮」（faux pas）講錯嘢導致。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明