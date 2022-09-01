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俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏

環球社會熱點 18:15 2022/09/01

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俄羅斯總統普京今年2月入侵烏克蘭，俄羅斯國內一度出現反對聲音。俄媒報道，俄羅斯最大私營石油生產商盧克石油（Lukoil）董事會主席馬納戈夫離奇於醫院墮樓身亡，原因未知。據悉，馬納戈夫過往曾批評普京入侵烏克蘭。

俄再停向歐供氣三日 增冬季實施配給制可能 【下一頁】

俄媒國際文傳通訊社（Interfax）報道，現年67歲的馬納戈夫（Ravil Maganov）本周於醫院神秘墮樓身亡。《路透社》亦引述消息人士報道，馬納戈夫周四（1日）從首都莫斯科的醫院窗戶墮下身亡。

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報道，多名俄羅斯政商界人士曾於涉事醫院接受治療。

Lukoil為俄羅斯最大私營石油生產商，目前尚未回應馬納戈夫身亡一事。馬納戈夫是近月第二個神秘死亡的Lukoil高層，其前負責人Alexander Subbotin今年5月離世時，俄羅斯警方曾立案調查。

兩名親普京財閥離奇死亡 疑被自殺 【下一頁】

馬納戈夫自1993年起於Lukoil工作，當時Lukoil剛剛成立不久，他負責石油提煉生產及勘測，並於2020年成為主席，其現年64歲的弟弟奈爾（Nail Maganov）則是俄羅斯另一能源企業韃靼石油（Tatneft）的總裁。

馬納戈夫曾於今年3月，公開批評普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的決定。Lukoil董事會當時向股東發表聲明，稱深切關注在烏克蘭發生的悲痛事件。

馬納戈夫據報和Lukoil創辦人之一的亞歷佩克羅夫（Vagit Alekperov）關係良好，後者4月被英國制裁，其後宣布辭任董事長職務。

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責任編輯：李俊儀

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