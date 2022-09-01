【著數優惠】百老滙 x Samsung期間限定智能科技店 5大體驗區打卡可獲398元禮品 店內選購指定產品額外全單減500元

百老滙首次聯乘Samsung打造智能科技體驗店，於即日起至10月31日期間，假百老滙銅鑼灣怡和街分店為期兩個月舉辦「Galaxy Connected Experience智能科技體驗店」，以5大體驗區及各式工作坊沉浸式體驗Samsung各樣配備尖端科技的電子熱門產品，包括智能手機、穿戴式裝置、流動平板及電腦、電視及生活家電等，全方位融入運動健身、打機娛樂、生活品味等範疇。

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同時，體驗店將展出Samsung全新登場新一代摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，讓一眾潮流機迷即時新機上手任試任玩。此外，百老滙及Samsung更邀請到一眾人氣KOL於指定日子親臨期間限定體驗店舉辦「Galaxy Connected Experience體驗工作坊」，親授各類Samsung產品使用心得及秘技，當中包括人氣電競主播Hei Hei以Galaxy Z Fold4即場與你聯隊展現打機技術、專業瑜伽達人Ida Hui以運動帶你投身Samsung健身世界及 The Farm Club by Agrician 的創辦人會示範可食用花擺盤秘技及分享Foodie 必學的拍攝美食技巧等。期間限定體驗店舉行期間更有一系列獨家購物優惠，能即時為個人及家居加添心水產品。

銅鑼灣怡和街百老滙分店將由即日起至10月31日期間化身成為「Galaxy Connected Experience智能科技體驗店」，為期兩個月，於店內打造5大Galaxy Connected Experience體驗場景，同時展出Samsung全新登場新一代摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold4 及Z Flip4，以生活、娛樂及運動等不同區域探索Samsung不同產品無縫連接的好處。

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此外，於5大Galaxy Connected Experience體驗區分別打卡並按指示完成簡單步驟後，更可獲得價值高達港幣398元的精美禮品乙份，禮品數量有限，先到先得！

百老滙及Samsung更分別於10月內指定日子邀請到一眾不同範疇的KOL 達人舉辦不同主題的「Galaxy Connected Experience 體驗工作坊」，親授各類Samsung產品使用的心得及秘技，包括健康養生、電競遊戲、美食攝影等活動。

此外，於「Galaxy Connected Experience智能科技體驗店」內選購指定產品，即可享獨家限定優惠，當中包括：1) 購買兩件Samsung指定型號電視或家庭電器，額外全單減500元；2) 購買Samsung指定型號電視或家庭電器，即額外再送ITFIT精油香氛機或ITFIT四合一除菌空氣清淨機。

「Galaxy Connected Experience智能科技體驗店」開放詳情：

日期：2022年8月31日至2022年10月31日

時間：早上11時至晚上9時

地點：銅鑼灣怡和街分店（銅鑼灣怡和街42-44號華人銀行東區大廈地下及一樓）

活動詳情可參閱： https://bit.ly/3ctnAV8

Galaxy Connected Experience體驗區打卡禮品換領詳情：

日期：2022年8月31日至 2022年10月31日

換領方法：只需成為百老滙會員及追蹤百老滙Facebook及Instagram，並於場內5大Galaxy Connected Experience體驗區分別打卡拍攝後上載至社交平台，於照片附上@BroadwayHK，再並按指示完成簡單步驟後，即有機會獲得價值高達港幣$398的精美禮品乙份，數量有限，送完即止。

Galaxy Connected Experience 體驗工作坊詳情：

1. 極致打機體驗工作坊

分享嘉賓：Hei Hei (彭泳熙)

活動日期及時間：請密切留意百老滙網站

內容：前香港女子電競職業隊 Sparkle 選手，現任電競主播賽評兼實況主—Hei Hei(彭泳熙) 會與現場參加者組隊出戰，一起盡享 Galaxy Z Fold4 、Galaxy Buds2 Pro及 Samsung Neo QLED 4K 智能電視 帶來的無縫遊戲體驗。

報名方法：下載百老滙App報名登記

2. 私人健美工作坊

分享嘉賓：Ida Hui

活動日期及時間：請密切留意百老滙網站

內容：導師 Ida 會帶領參加者一起打造「私人健身空間」，透過Samsung產品追蹤自己的健身記錄，並了解 Samsung Health 更多功能。

報名方法：下載百老滙App報名登記

3. 美食攝影工作坊

分享嘉賓：The Farm Club by Agrician

活動日期及時間：請密切留意百老滙網站

內容：來自 The Farm Club by Agrician 的導師會示範如何使用可食用花擺盤秘訣，讓料理造型更亮眼，並以 Galaxy Z Flip4 分享Foodie 必學的拍攝美食技巧。

報名方法：下載百老滙App報名登記

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責任編輯：嚴浩文