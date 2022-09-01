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【解碼｜港股】大和：恒指下一技術支持在18500點　低估值下「買入並持有」策略具回報

股市 17:03 2022/09/01

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大和：恒指下一技術支持在18500點　低估值下「買入並持有」的策略具回報

大和發表報告，指恒指下一技術支持在18500點，與其3月份所創下的低位相若。該行認為，從價值驅動的資產配置角度而言，恒指已變得愈來愈吸引，因大市已重返被顯著低估的區間，倘以5年投資期而言，恒指上升機會大於大跌，相信「買入並持有」（buy-and-hold）恒指的策略具有回報。

不過，大和直言恒指短期內難以轉勢，因強美元、地緣政治風險升溫，以及內地疲弱的基本因素，在年底前都繼續是不利市場情緒的主因。投資者可耐心等候中國經濟復甦加速或美元回軟，這些因素料最早第四季出現。

板塊方面，隨著估值回落及過去1個月企業盈利調整有改善，大和將將非必需消費品股評級由「中性」上調「增持」。該行對包括電商股在內的平台股亦維持正面看法，料可受惠內地經濟大範圍復甦及監管憂慮緩和。同時，在電子消費品需求呆滯下，大和將硬件股評級降至「減持」。另外，通訊服務股及公用股亦獲大和「增持」評級。

首選股份方面，大和給予阿里巴巴 （09988） 、北京首都機場 （00694） 、美團 （03690） 、大唐新能源 （01798） 及金沙中國 （01928） 「買入」評級。

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記者：余倩敏

大行報告 港股 金沙中國有限公司（01928） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 買入 大唐新能源（01798） 北京首都機場（00694） 恒生指數

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