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【三星摺機】Galaxy Z Fold4、Z Flip4期間限定店　登陸銅鑼灣

科技 17:17 2022/09/01

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三星今日宣布，於9月2日至10月4日設立「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」，選址銅鑼灣名店坊Fashion Walk。左起：歌手陳蕾、三星電子香港總監張樂麒、張敬軒、三星電子香港董事總經理趙依音、鄭欣宜、三星電子香港高級總監蕭建彤。（曾耀輝攝）

三星（Samsung）兩款新摺機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，兩款智能手錶Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro，以及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro將於明（2日）香港市場正式發售。Samsung今日更宣布，於9月2日至10月4日設立「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」，選址銅鑼灣名店坊Fashion Walk。

該Samsung「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」設有多個特色體驗區，新機試玩及藝術打卡位，當中亦包括由香港塗鴉藝術家LOUSY操刀設計的藝術空間。

    點擊圖片放大

是次Samsung期間限定店開放詳情：

日期：9 月 2 日至 10 月 4 日

時間：12:00pm - 9:00pm (9月2日的閉店時間為6:00pm)

地址：銅鑼灣百德新街 Fashion Walk 地下6-7號舖

五大打卡位一覽：

    點擊圖片放大
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Samsung指，用戶凡於店內完成簡單任務，即可獲贈LOUSY X Galaxy Z Series獨家環保袋一個；另於銅鑼灣指定零售商購買Galaxy Z Flip4的用戶，可獲贈限量LOUSY X Galaxy Z Series星星斜孭袋一個，以及無線閃充充電板（包括旅行充電器）一個，數量有限，送完即止。

記者：張寶燕

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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