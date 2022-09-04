【保你大】公司與個人醫保相輔相承　不妨活用公司醫保險

勞工保險對僱員的保障有一定局限性，所以很多珍惜人力資源的僱主，都會額外為員工提供醫療和其他福利，為員工安排比勞保更全面的保障（以下簡稱團體醫療）。不過，即使公司有提供團體醫療，員工十居其九都不了解當中內容。如果不是到了不幸的一刻，要申請賠償的地步，也不會深究。

在此，筆者鼓勵大家要關心一下，在職公司提供的團體醫療內容，因為這樣會有助自己規劃跟身醫療的保障，而兩者的功能是可以相輔相承的。由於團體醫療屬於自願性質，所以保障多寡視乎公司的決定，但通常會以職級來劃分，一般的團體醫療都會設有基本的門診、住院和手術保障，較完善的可能會兼有人壽和意外傷殘保障，而多數會以年薪的倍數或一個固定保障額為基礎。

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在這裏筆者想提醒一下各位，你們的團體醫療，其實可以結合自己購買的醫療保險一併運用，因為住院醫療一般都是實報實銷的，如果任何一方的賠償不足抵銷所有費用，餘額可以向另一份保險索償。換句話說，如果公司和妳自身的醫療保險，都是私家醫院大房的保障級別，那麼妳就等於擁有一份二等房的醫療保險了。萬一自己受傷或患病需要住院，妳便可以考慮入住二等房，讓自己舒服一點了！

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「我公司提供的團體醫療，保額非常大，我想自己不用再花錢買醫療保險了！」姊妹們都是精打細算的，所以，筆者聽得最多的就是以上的說法。如果團體醫療的保額十分大，筆者同意是可以將資源投放於其他如危疾或人壽保障，但假如妳已經接近或超過40歲，筆者還是建議妳購買跟身的醫療保險，原因是妳始終有一天會退休或者離開公司，但40歲後，女性的入院比率開始上升，身體也開始多毛病。假如妳等到退休後才考慮自身的醫療保障，筆者擔心萬一妳在職期間有過病歴，將來要買也會很麻煩呢！不是要加價，就是會有不保事項！

其實，現時市面上有一種醫療保險，是可以先扣除團體醫療保障金額作為墊底費的，而且，保費比普通的住院醫療便宜。當退休後，妳又可以再由墊底版本，無條件轉換為普通版，即沒有墊底的醫療保險，這個是十分值姊妹們考慮的。

又或者，妳們可以了解一下，公司提供的醫療保險，是否有退休或離職後可以自動轉換為一份跟身醫療的安排（不需要申報健康狀況）。如果有，姊妹們也應該充份運用呢！

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第774期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨