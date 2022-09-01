▲ 【互聯網醫療】內地網售藥物新規正式出台 第三方銷售平台須設藥品質量安全部門

近日內地藥品網售新規出台，市場監管總局最新發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，12月1日起施行。新規明確從事藥品網絡銷售的藥品經營企業主體資格和要求，以及強調藥品網絡銷售平台責任。文件又提到，第三方平台應當與藥品網絡銷售企業簽訂協議，明確雙方藥品質量安全責任。

《藥品網絡銷售監督管理辦法》提到，第三方平台應當設立藥品質量安全管理機構配備藥學技術人員，建立並實施藥品質量安全、藥品信息展示、處方審核、處方藥實名購買、藥品配送、交易記錄保存、不良反應報告、投訴舉報處理等管理制度，並按規定備案。

新規明確限制疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品等國家實行特殊管理的藥品不得在網絡上銷售，具體目錄由國家藥品監督管理局組織製定。

此外，藥品網絡零售企業不得違反規定以買藥品贈藥品、買商品贈藥品等方式向個人贈送處方藥、甲類非處方藥。而通過網絡向個人銷售處方藥，應當確保處方來源真實、可靠，並實行實名制。

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責任編輯：李哲毅