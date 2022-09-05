Sun Life永明扎根香港130年　ESG理念融入相關保險產品　關愛社區建構健康生活  

▲ 香港永明金融行政總裁林嘉言（中）表示，Sun Life永明致力幫助客戶建立終身理財保障及建構健康生活。旁為人壽及康健業務總經理楊娟（右）及首席客戶及市務總監馮震宇。

獎項：最佳綠色保險品牌、最關愛社會保險品牌



近年隨着環球企業紛紛追求長久市場價值與全球福祉，環境、社會及管治（ESG）課題成為不少企業的關注點，甚至與企業財務回報有直接關係。Sun Life Financial Inc.（下稱永明金融）在可持續投資發展範疇擔當領航角色。作為永明金融集團成員之一及跨國保險公司及負責任的投資者，香港永明金融（下稱Sun Life永明）亦秉承相同的可持續投資理念作業務發展方針。



Sun Life永明行政總裁林嘉言表示，可持續的投資能夠為人類、為社會、為環境創造價值，並能提供長遠優厚回報。Sun Life永明深信可持續投資理念，致力貫徹集團的宗旨，幫助客戶建立終身理財保障及建構健康生活。



作可持續發展承諾 ESG評分助提升長遠回報



林嘉言強調，公司一直堅信以ESG為投資導向，能為客戶長遠締造卓越表現：「永明金融對ESG投資堅定不移，因為我們相信要創造更美好世界，環球層面的可持續發展實不可或缺。目標是在2021至2025年間，向支持轉型低碳和共融經濟的資產和業務，在全球投入200億美元的新資金。同時，我們致力減少溫室氣體淨排放至零，並希望在2050在全球業務實現此目標。」永明金融在ESG方面的努力亦獲得MSCI ESG「AA」評級認可¹，證明在管理重大ESG風險和機會方面，是保險業的領導者。



可持續投資可隨時間帶來更優厚、更長遠的風險調整後收益，還能為客戶提供累積財富和實現可持續投資目標所需的工具和能力。一般而言，ESG是用來辨別企業可持續發展能力的分析工具。ESG表現出色的機構，一般可預期更可持續的回報與較低的風險，原因是他們將面對事故例如罷工、訴訟、負面新聞等的風險較低，而這些事故均有可能減低長遠回報。因此，ESG評分較高的資產亦能帶來更佳的風險調整後收益。

▲ ESG是用來辨別企業可持續發展能力的分析工具，Sun Life永明深信以ESG為投資導向，能為客戶長遠締造卓越表現。

林嘉言指，鑑於ESG評分獲廣泛認可為負責任企業的無形資產，故永明金融亦全力支持ESG理念，以表示對可持續發展的承諾：「我們了解到碳足跡的影響，因此選擇碳排放較低的資產為投資首選，為建設更可持續的綠色地球出一分力。」



升級綠色保險產品 為社會締造正面影響



將承諾付諸行動，早於2020年，Sun Life永明旗下永明資產管理（香港）已推出「永明資產管理香港ESG指數基金」，是首隻追蹤恒生ESG 50指數表現的基金，為客戶帶來全面的綠色投資選擇。Sun Life永明人壽及康健業務總經理楊娟表示，在2022年4月，Sun Life永明更進一步推出市場上首個主打ESG概念的儲蓄產品² ──富越儲蓄計劃，不但可幫客戶管理及增長財富，同時在作出財務決定時，能夠為未來社會帶來正面影響。

▲ 在2022年4月，Sun Life永明推出市場上首個主打ESG概念的保險儲蓄產品─富越儲蓄計劃2，在協助客戶管理及增長財富之餘，並為社會帶來正面影響。

為滿足市場對ESG投資日益上升的需求，Sun Life永明剛於8月初推出升級版「富越儲蓄計劃（18年繳）」，客戶可善用全面的身故保障支付選項³，為摯親作出最合適的財務安排。有別於其他收費高昂的遺產規劃工具，以保單作為財富傳承工具較符合成本效益，同時具靈活性，滿足一般階層至富裕人士的財富傳承需要。楊娟透露，現正積極研究ESG理念融匯投資策略應用到其他產品的可行性，期望能把ESG推動至公司的其他業務。

▲ Sun Life永明最近推出升級版富越儲蓄計劃（18年繳），投放資源作戶外廣告 宣傳。

不遺餘力關愛社區 支持糖尿病防治研究



在致力打造綠色保險品牌之餘，Sun Life永明亦一直不遺餘力實踐企業社會責任，已連續20年獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」殊榮，以表揚履行成為傑出企業公民的承諾。另一方面，社區夥伴協作是實踐社區關愛的關鍵之一，Sun Life永明多年來與不同社福機構合作關懷弱勢社群。集團的方針是致力於支持糖尿病防治、預防、護理和研究，以幫助建立更強大、更健康的社區。因此Sun Life永明多年來與香港糖尿聯會合作無間，包括贊助步行活動、發行兒童繪本、拍攝社交媒體短片等，以加強普羅大眾對糖尿病的認識和關注。

▲ 2022年標誌着永明金融在香港的130周年誌慶，除了回顧及慶賀多年來取得的卓越成就，更重要是放眼未來，建設一個更健康及更可持續的社會。左起：馮震宇、林嘉言及楊娟。

Sun Life永明首席客戶及市務總監馮震宇指出，過去兩年新冠疫情下，香港面對前所未有的挑戰，2021年Sun Life永明捐助香港家庭福利會支持舉辦一系列「家．正能量」活動，幫助本地家庭提升精神健康。到了2022年第一季，受第五波疫情影響，失業率曾上升，其中餐飲業受到嚴重衝擊。Sun Life永明主動捐助支援三間本地食物銀行，分別為香港聖公會福利協會恩澤膳、循道衛理觀塘社會服務處「拾落穗者」社區食物銀行及樂餉社，幫助疫情下失業或就業不足的餐飲業從業員，惠及約2,000個家庭。

▲ Sun Life永明主動捐助支援三間本地食物銀行，幫助第五波疫情下失業或就業不足的餐飲業從業員。

冠名贊助跑步活動 支持傷健人士宣揚共融價值



作為扎根香港130周年的重頭活動，Sun Life永明冠名贊助「Minions Run香港站2022」，當中包括2場Sun Life永明慈善賽，藉此捐款支持香港糖尿聯會。另外，活動亦特設跑手捐款選項，跑手可選擇捐款予香港傷殘青年協會（下稱傷青會），而Sun Life永明亦會以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。林嘉言期望藉着是次活動，與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士關注，宣揚傷健共融的正面價值：「我們會繼續用心服務香港社會，致力促進和諧共融之餘，亦希望鼓勵大眾建構健康生活。」

▲ Sun Life永明藉着冠名贊助「Minions Run香港站2022」活動，與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士關注，宣揚傷健共融的正面價值。

數碼科技實現無紙化 多渠道支持環保教育



Sun Life永明除了推出以ESG為概念的儲蓄產品外，近年亦積極推行數碼科技，客戶可透過流動應用程式「My Sun Life HK」，一站式申請意外保障或住院及手術保障索償，批核狀況更新即知，打造更簡單方便的數碼服務。數碼平台除了讓客戶有更便捷的體驗，另一重意義是實現無紙化以保護環境，客戶只須轉用電子通知服務，可在實踐環保之餘，隨時隨地查閱保單文件及收到即時通知。

▲ Sun Life永明客戶可透過「My Sun Life HK」App享客有便捷的服務體驗，同時實現無紙化以保護環境。

捐助環保組織減塑 鼓勵建構健康生活

此外，Sun Life永明積極向公眾宣揚環境保育的訊息，客戶投保富越儲蓄計劃（2年繳）並完成指定要求，除可享優惠，Sun Life永明更會代客戶捐出130港元予慈善環保組織「綠惜地球」的「思塑」教育項目⁴，提升社會大眾對香港塑膠污染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。



去年6月，Sun Life永明舉行「Sun Life Paddle Dance大躍動」活動，一改傳統將爬龍舟變成陸上運動，讓市民在疫情下仍可建構健康生活。於端午節當日，更於赤柱舉行「Sun Life愛護海洋VR體驗」，讓大眾透過VR體驗了解海洋保育的重要性。而今年，Sun Life永明更與本地插畫師合作，把環境保護的概念透過社交平台以漫畫形式向網民傳遞，同時我們亦在端午節當天在赤柱擺放「打卡位」，與大眾互動以宣揚建構健康生活的重要。

▲ Sun Life永明透過社交平台向公眾宣揚環境保育的訊息。