Sun Life永明扎根香港130年　ESG理念融入相關保險產品　關愛社區建構健康生活  

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獎項：最佳綠色保險品牌、最關愛社會保險品牌
近年隨着環球企業紛紛追求長久市場價值與全球福祉，環境、社會及管治（ESG）課題成為不少企業的關注點，甚至與企業財務回報有直接關係。Sun Life Financial Inc.（下稱永明金融）在可持續投資發展範疇擔當領航角色。作為永明金融集團成員之一及跨國保險公司及負責任的投資者，香港永明金融（下稱Sun Life永明）亦秉承相同的可持續投資理念作業務發展方針。
Sun Life永明行政總裁林嘉言表示，可持續的投資能夠為人類、為社會、為環境創造價值，並能提供長遠優厚回報。Sun Life永明深信可持續投資理念，致力貫徹集團的宗旨，幫助客戶建立終身理財保障及建構健康生活。
作可持續發展承諾 ESG評分助提升長遠回報
林嘉言強調，公司一直堅信以ESG為投資導向，能為客戶長遠締造卓越表現：「永明金融對ESG投資堅定不移，因為我們相信要創造更美好世界，環球層面的可持續發展實不可或缺。目標是在2021至2025年間，向支持轉型低碳和共融經濟的資產和業務，在全球投入200億美元的新資金。同時，我們致力減少溫室氣體淨排放至零，並希望在2050在全球業務實現此目標。」永明金融在ESG方面的努力亦獲得MSCI ESG「AA」評級認可¹，證明在管理重大ESG風險和機會方面，是保險業的領導者。
可持續投資可隨時間帶來更優厚、更長遠的風險調整後收益，還能為客戶提供累積財富和實現可持續投資目標所需的工具和能力。一般而言，ESG是用來辨別企業可持續發展能力的分析工具。ESG表現出色的機構，一般可預期更可持續的回報與較低的風險，原因是他們將面對事故例如罷工、訴訟、負面新聞等的風險較低，而這些事故均有可能減低長遠回報。因此，ESG評分較高的資產亦能帶來更佳的風險調整後收益。
林嘉言指，鑑於ESG評分獲廣泛認可為負責任企業的無形資產，故永明金融亦全力支持ESG理念，以表示對可持續發展的承諾：「我們了解到碳足跡的影響，因此選擇碳排放較低的資產為投資首選，為建設更可持續的綠色地球出一分力。」
升級綠色保險產品 為社會締造正面影響
將承諾付諸行動，早於2020年，Sun Life永明旗下永明資產管理（香港）已推出「永明資產管理香港ESG指數基金」，是首隻追蹤恒生ESG 50指數表現的基金，為客戶帶來全面的綠色投資選擇。Sun Life永明人壽及康健業務總經理楊娟表示，在2022年4月，Sun Life永明更進一步推出市場上首個主打ESG概念的儲蓄產品² ──富越儲蓄計劃，不但可幫客戶管理及增長財富，同時在作出財務決定時，能夠為未來社會帶來正面影響。
為滿足市場對ESG投資日益上升的需求，Sun Life永明剛於8月初推出升級版「富越儲蓄計劃（18年繳）」，客戶可善用全面的身故保障支付選項³，為摯親作出最合適的財務安排。有別於其他收費高昂的遺產規劃工具，以保單作為財富傳承工具較符合成本效益，同時具靈活性，滿足一般階層至富裕人士的財富傳承需要。楊娟透露，現正積極研究ESG理念融匯投資策略應用到其他產品的可行性，期望能把ESG推動至公司的其他業務。
不遺餘力關愛社區 支持糖尿病防治研究
在致力打造綠色保險品牌之餘，Sun Life永明亦一直不遺餘力實踐企業社會責任，已連續20年獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」殊榮，以表揚履行成為傑出企業公民的承諾。另一方面，社區夥伴協作是實踐社區關愛的關鍵之一，Sun Life永明多年來與不同社福機構合作關懷弱勢社群。集團的方針是致力於支持糖尿病防治、預防、護理和研究，以幫助建立更強大、更健康的社區。因此Sun Life永明多年來與香港糖尿聯會合作無間，包括贊助步行活動、發行兒童繪本、拍攝社交媒體短片等，以加強普羅大眾對糖尿病的認識和關注。
Sun Life永明首席客戶及市務總監馮震宇指出，過去兩年新冠疫情下，香港面對前所未有的挑戰，2021年Sun Life永明捐助香港家庭福利會支持舉辦一系列「家．正能量」活動，幫助本地家庭提升精神健康。到了2022年第一季，受第五波疫情影響，失業率曾上升，其中餐飲業受到嚴重衝擊。Sun Life永明主動捐助支援三間本地食物銀行，分別為香港聖公會福利協會恩澤膳、循道衛理觀塘社會服務處「拾落穗者」社區食物銀行及樂餉社，幫助疫情下失業或就業不足的餐飲業從業員，惠及約2,000個家庭。
冠名贊助跑步活動 支持傷健人士宣揚共融價值
作為扎根香港130周年的重頭活動，Sun Life永明冠名贊助「Minions Run香港站2022」，當中包括2場Sun Life永明慈善賽，藉此捐款支持香港糖尿聯會。另外，活動亦特設跑手捐款選項，跑手可選擇捐款予香港傷殘青年協會（下稱傷青會），而Sun Life永明亦會以配對形式捐出同等金額，所籌得的善款將全數撥捐至轄下的傷青動力學堂，為不同年齡的傷、健人士提供服務。林嘉言期望藉着是次活動，與傷青會攜手提高大眾對殘疾人士關注，宣揚傷健共融的正面價值：「我們會繼續用心服務香港社會，致力促進和諧共融之餘，亦希望鼓勵大眾建構健康生活。」
數碼科技實現無紙化 多渠道支持環保教育
Sun Life永明除了推出以ESG為概念的儲蓄產品外，近年亦積極推行數碼科技，客戶可透過流動應用程式「My Sun Life HK」，一站式申請意外保障或住院及手術保障索償，批核狀況更新即知，打造更簡單方便的數碼服務。數碼平台除了讓客戶有更便捷的體驗，另一重意義是實現無紙化以保護環境，客戶只須轉用電子通知服務，可在實踐環保之餘，隨時隨地查閱保單文件及收到即時通知。
捐助環保組織減塑 鼓勵建構健康生活
此外，Sun Life永明積極向公眾宣揚環境保育的訊息，客戶投保富越儲蓄計劃（2年繳）並完成指定要求，除可享優惠，Sun Life永明更會代客戶捐出130港元予慈善環保組織「綠惜地球」的「思塑」教育項目⁴，提升社會大眾對香港塑膠污染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。
去年6月，Sun Life永明舉行「Sun Life Paddle Dance大躍動」活動，一改傳統將爬龍舟變成陸上運動，讓市民在疫情下仍可建構健康生活。於端午節當日，更於赤柱舉行「Sun Life愛護海洋VR體驗」，讓大眾透過VR體驗了解海洋保育的重要性。而今年，Sun Life永明更與本地插畫師合作，把環境保護的概念透過社交平台以漫畫形式向網民傳遞，同時我們亦在端午節當天在赤柱擺放「打卡位」，與大眾互動以宣揚建構健康生活的重要。
1 資料來源：MSCI ESG研究，截至2022年3月31日
2 根據保險業監管局獲授權的保險人登記冊中，截止2022年4月12日，經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的儲蓄計劃進行比較。
3 於行使身故保障支付選項時須符合最低身故保障金額和屆時的行政規則，並由永明金融不時釐定。
4 受條款及細則約束，詳情請瀏覽www.sunlife.com.hk。
文中提及的富越儲蓄計劃（2年繳）及富越儲蓄計劃（18年繳），計劃受條款及細則約束。內文中只載有一般資料，並不構成任何銷售保單建議。有關產品特點和風險詳情，請參閱產品推銷刊物。有關釋義、完整的條款及細則及除外責任的詳情，請參閱保單文件樣本。如果保單文件與內文不符，則以保單文件為準。
（特約）