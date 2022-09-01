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【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴

環球政經 19:39 2022/09/01

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假如有天發現帳戶「天降橫財」，你會選擇物歸原主還是中飽私囊？澳洲一名金向加密貨幣平台Crypto.com申請100美元退款，然而該公司卻錯誤轉帳了1050萬美元，但該女子已「落格」兼買樓，事件更直到7個月後才被揭發。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

去年5月，居於澳洲墨爾本的女子Thevamanogari Manivel，向Crypto.com申請100美元退款，但Crypto.com的職員卻將Manivel的帳戶號碼當作銀碼，轉帳了1050萬美元到Manivel的帳戶。Crypto.com於今年2月始發現失誤，隨即入稟法庭申請凍結Manivel的帳戶。

【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%【見下頁

    點擊圖片放大
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然而，Manivel涉花掉其中135萬美元購買了一幢四房房屋，並將物業轉到住在馬來西亞的胞妹名下。凍結帳戶失敗，Crypto.com的律師也無法與Manivel 取得聯繫，該公司只收到一封寫着「收到，謝謝」並透露正尋求法律意見的電郵。

法律最終判Crypto.com可出售該物業，Manivel亦須退還本金，以及約2.7萬美元利息。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 律師 物業 經濟 墨爾本 澳洲 美元

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