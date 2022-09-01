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聯儲局放鷹美元反撲　人行疑似提振中間價

宏觀解讀 16:41 2022/09/01

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上周五聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會（Jackson Hole）鷹氣盡現，表示通脹一日未受控，央行不會收手罷休，有關言論令市場震驚，並粉碎通脹見頂聯儲局將會掉頭減息的預期，投資者再度轉向看淡股市，美股跌勢再現，美元反撲至年內高位，其他央行的加息步伐似乎難以追趕聯儲局，美債息亦再度抽升。筆者認為，聯儲局在收緊貨幣政策方面似乎意猶未盡，在年內時間將繼續進取加息，美元難言見頂。由於日本央行堅持維持超寬鬆貨幣政策，日圓迅速再度下試24年低位139水平，與140關口只有一步之遙，預期有關水平的支持力度不大。

美元強勢下，人民幣亦再度出現貶值壓力，離岸及在岸人民幣均跌穿6.9關口，創兩年新低。人民幣跌勢迅速，加上市場情緒轉壞，市場人士揣測人行或干預中間價以支持人民幣，中間價已經連續多天強於市場預估。筆者認為，人行和日本央行均處於寬鬆周期，兩種貨幣將有較多貶值壓力，假如人行不作干預並允許人民幣貶值，中美利差因素可能引導人民幣出現日圓程度的貶值，中國或難以承受，屆時單向人民幣預期形成，資金外流風險將會加劇。另一方面，中共20大將於10月16日召開，人行可能先行穩定人民幣及金融市場，現階段人行出手維穩的風險不能忽視。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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