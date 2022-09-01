【數據私隱】五款Google Chrome擴充套件　竊取用戶瀏覽數據

▲ 防毒軟件商McAfee安全威脅分析師近日發現，五款Google Chrome擴充套件包括：Netflix Party、Netflix Party 2、Full Page Screenshot Capture、FlipShope 、AutoBuy Flash Sales，均有竊取用戶瀏覽數據，總計下載量更超過了140萬次。（法新社資料圖片）

不法分子將內藏惡意軟件的擴充功能套件上架的手法層出不窮，防毒軟件商McAfee安全威脅分析師近日發現，五款Google Chrome擴充套件包括：Netflix Party、Netflix Party 2、Full Page Screenshot Capture、FlipShope 、AutoBuy Flash Sales，均有竊取用戶瀏覽數據，總計下載量更超過了140萬次。

McAfee安全威脅分析師指出，這五款Google Chrome惡意擴充套件監控用戶何時進入存取電商網站，同時會修改存取者cookie。然而，這些擴充套件亦具備原本描述的功能，使用戶更難注意到背後的惡意活動及私隱風險。因此強烈建議用戶，若有使用以上任何一款的擴充套件，應立即從瀏覽器中刪除。

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安全威脅分析師解釋，這五款擴充套件均有類似運作：

Web應用程式清單（“manifest.json” file）指示擴充套件在系統上的行為方式，加載一個多功能劇本（B0.js），將瀏覽數據發送到不法分子控制的網域（“langhort[.] com”）

每次用戶存取新網址，數據都會透過「POST請求」傳遞，傳送的數據包括：base64格式網址、用戶ID、設備位置（國家、城市、郵政編號）和編號的轉接URL。

當存取過的網站與擴充套件製作者，以及擴充套件製作者有活動關係的網站列表中，有任何條目匹配，伺服器便會使用兩種可能的功能之一來響應B0.js：

第一個 “Result[‘c’] – passf_url” 命令劇本將提供的網址作為iframe插入到存取的網站上。

第二個 “Result[‘e’] setCookie”，命令B0.js修改 cookie

或者，若擴充套件已被授予執行上述操作的相關權限，則會替換為提供的cookie

據外媒《Bleeping Computer》報道指，Chrome Web Store上仍提供Full Page Screenshot Capture及FlipShop；另外兩款Netflix Party擴充套件雖然已從商店下架，惟需要用戶手動操作來移除。

責任編輯：張寶燕