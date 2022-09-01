【港元定存】工銀亞洲1年港元定存息最高3.05厘 銀債截止認購前銀行紛加息

▲ 半年港元定存為本周的主戰場。

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銀債截止前夕，適逢9月開局，今天（9月1日）暫有4間港銀行加港元定期存款息，包括港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）上調半年期年息0.1厘，新息率至2.6厘，恒生 （00011） 亦新推半年期享2.6厘年息，須特選客戶等，大眾銀行亦加中長息，創興則提高3個月年息0.2厘，新報2.3厘。

單以這兩天計，已有7行出招，當中昨天（8月31日）標尾會追趕加息尾班車有3間大小行，分別為工銀亞洲、花旗及富邦。

而近期港元半年定存為主戰場，富邦昨上調6個月年息0.2厘至3厘，跟本周一（8月29日）加息至此水平的大新 （02356） 看齊，晉級雙冠軍。同樣，富融的半年港元定存年息亦追貼TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank），匯立於周一也新推半年港元定存享2.6厘年息，兩行的新息率為虛銀中最高。

論及最進取的港銀，花旗更一周兩連加，昨天新推3個月年息2.63厘，又齊加半年及1年期年息0.09厘，令6個月的新息率報2.74厘，1年存息現為2.93厘。

專家料加息戰將持續至本月底，因第3季的季結在即，業界為粉飾業績，冀盡量以高息挽客，避免流失存款。況且，挾4厘保底息的銀債於明午2時正式截止認購，致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，該行將提前於明早10時截票，至今逾1160名長者申請，累計認購總額2億元，當中有5張是入100手（每手1萬元），即100萬元的大飛。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，銀債客戶認購反應理想， 累計認購人數及金額均較去年增加，平均認購金額約20萬元。他相信餘下1天的認購期內，能繼續吸納不少客戶申請。

陳志偉又說，銀債靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金，且鑑於近日市況波動， 加上4厘保底息率吸引，相信市場參與度會較以往高，認購人數及金額有機會創新高。

比併短中長息，目前港元定期存款3厘或以上的選擇甚多，冠絕全城是集友7天年息享6厘，1年的高息王是大眾財務的3.3厘，而工銀亞洲昨加1年期0.1厘，新息率至3.05厘，亦打入同存期3甲列。

順帶一提，金管局昨公布，7月份認可機構的存款總額上升0.2%。不過，其中港元存款下跌0.7%，外幣存款則上升1.2%，主要反映企業資金流動。另外，今年首7個月，存款總額及港元存款分別上升0.6%及1.6%。

金管局稱，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪