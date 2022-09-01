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南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B

環球社會熱點 17:25 2022/09/01

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南韓生育率位列全球最低，政府也設法鼓勵民眾生育。南韓政府計劃每月資助每個擁有新生嬰兒的家庭100萬韓圜（約5,800港元），當嬰兒年滿1歲時，津貼將減少一半。當局打算明年起實施計劃。

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南韓政府本周公布的預算案顯示，當局計劃每月為每個新生兒家庭提供100萬韓圜補貼，當嬰兒年滿一歲時金額將減半，年滿2歲時就會停止發放。

南韓前總統文在寅在任期間，已實施每名新生兒出生首年每月可獲30萬韓圜（約1,739港元）津貼措施。而總統尹錫悅競選期間曾承諾會將津貼金額加碼。

措施落實初期，每個新生嬰兒家庭每月僅獲派70萬韓圜（約4,059港元），當局於2024年時會正式發放每月100萬韓圜的全額津貼。

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南韓去年數據顯示，當地平均每名女性生育嬰兒數目由0.84降至0.81，為全球最低。南韓去年僅有26.06萬名嬰兒出生，佔整體人口約0.5%。

聯合國預測南韓到2100年，人口將由現時的5,100萬人口大減53%至2,400萬。聯合國及世界銀行數據亦顯示，在人均國內生產總值達3萬美元（約23.4萬港元）或以上的較發達國家中，南韓人口老化速度最快。

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責任編輯：李俊儀

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