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加州熱浪導致電網告急 籲民眾減少為電動車充電

環球社會熱點 16:28 2022/09/01

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美國加州近日再受熱浪侵襲，國家氣象局估計加州部分地區最高可達攝氏44度，民眾也難免開冷氣降溫。不過加州能源監管機構憂慮電網超負荷運作，呼籲民眾節約用電，包括調高冷氣溫度及盡量減少為電動車充電次數等。

加州料達攝氏44度 美西南部高溫或延續至下周 【下一頁】

美國國家氣象局（NWS）早前發出高溫警告，估計如加州、內華達州等部分西部州分面對極端熱浪，加州部分市郊高人口密度地區周二（8月30日）最高氣溫達攝氏44度。

加州屬全美使用電動車比例最多的州分，美國公共電力協會與加州能源監管機構憂慮，極端氣溫導致當地電網不勝負荷。當局呼籲民眾節約用電，並提倡多項省電措施。

協會呼籲民眾將冷氣設置最少高於攝氏25.5度、避免使用大型電器、減少為電動車充電次數，以及關閉並非必需使用的電燈。機構亦要求電動車車主盡量在下午4點至9點充電，避開夜間耗電高峰期。

美國去年人均預期壽命創25年新低 新冠疫情成主因 【下一頁】

雖然加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）今年1月與總統拜登（Joe Biden）共同宣布設立潔淨能源部門，大力制定及投資潔淨能源發電，包括將當地大型鋰礦打造成「鋰谷」（Lithium Valley），提供製造電動車電池及電網所需材料。

但6月傳出當局打算授權水資源部門採購所有能源，並撥款50億美元（390億港元）維持現有電網供應，繼續批准用化石燃料發電。加州政府被批評在加快推動電動車普及同時，並無充分投資電網系統，或反而會導致當地停電情況增加。

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責任編輯：郭麗明

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