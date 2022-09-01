【解碼｜保險業】摩通：友邦次季復甦步伐較快　中港縱通關對保險銷售成效需時顯現

▲ 摩通：友邦次季復甦步伐較快 中港縱通關對保險銷售成效需時顯現

保監局日前公佈本港第二季保險業銷售數據，次季保費收入按年倒退6%至1540億元。摩通形容表現較弱，而且不同保險公司間的業務表現差異頗大，當中以友邦 （01299） 的復甦步伐較快，因其首年年化保費收入於次季錄1%升幅，而友邦在東亞銀行 （00023） 的銀保渠道銷售強勁。

雖然本港社交距離措施自4月下旬起已部份放寬，摩通指基於公眾流動性上升與保險業務銷售，兩者間存在時間滯後，故復常的影響仍未完全反映在業界表現之上。

展望第三季，摩通預期在保障需求持續、分銷渠道生產力改善，以及代理人數回穩下，保險業料逐步復甦。面對面活動增加，料可推動代理與銀保兩個渠道的銷售增長。同時，在代理生產力提升下，保險產品邊際利潤有望改善。

摩通又預期，本港離岸市場的保險業務將略有復甦，尤其是在澳門設有分行的保險公司。至於中港通關一事，摩通指即使今年發生，本港離岸市場的業務需時看到顯著成效。然而，該行認為任何有關通關的討論，對行業氣氛與代理凝聚均屬正面因素。

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記者：余倩敏