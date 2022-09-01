【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計

雖然納米單位的面積極有限，每寸空間都必需用得其所。今期《精明裝修》介紹的裝修單位是位於紅磡的啟岸，間隔為272呎，原本的一房單位就變成現時的開放式設計，由80後屋主一人居住。設計師考慮到屋主喜歡日式簡約風設計，因此運用此元素，配合屋主的要求打造出獨特的設計。最終，全屋裝修連訂造傢俬費用大約32.8萬元。

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裝修後的家居最大改動是拆牆的工程。設計師表示屋主希望擴闊左整體空間感，而單位本身有一間房間，因而拆除房與客廳之間的牆身，將單位變成開放式設計，可提高環境的採光度，改善了原本空間不足而造成的陰暗及逼仄感。另外，拆除牆身亦有另一好處，就是原有洗手間設置於房間內，客人如邀請朋友到訪，朋友必需經過私人空間才能使用洗手間，而拆除牆身後，就可方便客人使用。

客廳另一項最花心思的設計在於閣樓，設計師利用單位接近11呎的高樓底優勢，以閣樓結合共5大功能，當中包括下方的電視櫃、地台儲物、展示區，以及上方的工作及休息的空間，並採用淺木色設計， 整面櫃體皆採用淺木色，揉合窗外自然光，散發著木材的溫暖。

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閣樓是整個單位的一大亮點，亦是業主最喜歡及滿意的一個部分。設計師善用了閣樓下方的空間打造儲物櫃，供屋主放置紅酒，並以木條飾圍繞閣樓，設計不同大細間隔，預留位置供屋主放置心愛的畫作收藏品，以及在一旁添置掛牆電視，另在前方放置一張兩座位梳化，用作招呼來賓也不失禮，而所有大型家具一貫採用暖色調，亦有助淡化空間分隔兩層後的壓迫感。

由於屋主是熱愛收集模型品，因此屋內有各種不同的收藏品，例如模型車、Lego模型、玩偶及扭蛋，而且各項收藏品的形狀、大小不同，而屋主亦希望家居更統一及整齊，不會因收藏品而影響觀感，所以設計師重新規劃空間，另外在客廳的另一方設吊櫃，讓屋主可展示其各種心頭好。

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＊圖片及資料由 OscarC. Studio 提供

具體費用： 裝修工程大約：約60,000元 訂造傢俬大約：約268,000元 全工程合計：約328,000元

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責任編輯：龍紀瑩