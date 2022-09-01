【數碼基建】嘉民集團荃灣西最新項目正式落成 中央紗廠原址重建轉型為數據中心 總面積160萬平方呎預租率達87%

嘉民集團宣布最新發展的嘉民荃灣西項目正式落成。該項目將舊紗廠原址重建並轉型為香港最大型的數據中心及科技樞紐之一，將成為驅動本港未來數碼經濟發展的重要基礎建設。

嘉民於2014年購入中央紗廠的棄置原址，經過多年來積極與各香港政府部門、電力供應者中華電力以及嘉民在世界各地的客戶攜手合作，最終實現嘉民荃灣西項目的願景。原址經重建轉型為四座大樓，總面積達160萬平方呎，提供關鍵的數碼基礎建設，以推動本港數據中心、科技及通訊行業的持續發展。

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為配合香港作為亞太區內科技及數據中心首選地點的發展策略，嘉民建構這個為客戶而設並融入頂尖設計的全新項目。而每座大樓均配備高韌性的獨立高壓電源，迎合高端數據中心、資訊科技、通訊及工業行業的需要。

首兩座落成的大樓已全數租出予嘉民的兩個主要全球客戶。其餘兩座大樓仍在發展建設階段，預計於2024年完工。目前整個項目的預租率達87%，租戶均為嘉民的全球主要數據中心及科技客戶。

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嘉民一直專注引領可持續發展，並於2021年實現全球業務碳中和，較原定於2025年實現的目標提早四年達標。在此基礎上，嘉民荃灣西項目更進一步成為香港首個發展項目能夠抵銷建造過程的隱含碳排放。大樓均獲LEED金級預認證，並融入一系列可持續發展方案，包括安裝天台太陽能系統，以及循環再用拆建物料。

嘉民集團大中華區首席執行官夏偉奇（Kristoffer Harvey）表示：「嘉民荃灣西項目不但體現了我們致力於市區改造的努力，同時也滿足本地和亞太區對高端數據中心、科技基礎建設及減碳排放目標不斷增長的需求。本發展項目以人和科技為本，通過不斷優化物業以兼顧兩者需求，並建構基礎設施以塑造香港和大灣區數碼經濟發展。」

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責任編輯：嚴浩文