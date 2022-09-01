面對環球股市波動市況處變不驚

由於全球央行正採取更強硬的行動來對抗持續的通脹，導致部分地區的經濟增長放緩。雖然市場價格似乎反映經濟衰退的預期，但我們認為潛在的放緩會如何發展仍有待觀察，因為美國就業數據及企業盈利等指標表現強韌，加上最近數週油價下跌，亦讓消費者和企業鬆一口氣。

市場存在不明朗因素，為全球股票部署帶來挑戰。我們認為關鍵在於謹慎建構「中立」的投資組合，即重點尋找合適的企業，這些企業不受市場週期影響，隨著業務發展及市場錯誤定價，或可帶來超額回報潛力。

全球股票投資者面臨的挑戰是集中於大型股的基準，因而可能無法提供理想的多元化優勢。例如大型股佔標普500指數近30%，MSCI所有國家世界指數十大成分股的總權重為17.1%。因此我們對全球股票採取更靈活的投資方式，當中選股是基於企業的基本面、定價能力和加強其長期市場份額的能力，而非純粹參照市值或當前市場狀況。由於我們在全球任何市場皆會物色最具吸引力的公司，所以地理位置並非投資配置的關鍵決定因素。

這種主動、多元市值及基於基本面的選股過程意味著我們在具挑戰的市場中只承擔我們想要的風險，並盡量減低我們不希望承受的風險。因此，我們最大的持股可能與指數的十大持股顯著不同，但我們對每隻持股都抱持高確信度，我們相信，在具挑戰性的市場中，這是一種有效能提供理想風險回報的投資方式。

長期趨勢指向持續超額回報

雖然一些投資者在波動市況下可能會選擇離場，但經驗告訴我們要面對，因為我們知道，在任何市場環境，包括我們今天所看到的混亂市況，總可以找到投資機遇。市場的估值已然大幅下調，許多被我們歸類為「穩定增長」的公司在過去估值高昂，如今它們的估值變得吸引。整體可投資市場擴大，估值收縮至新冠疫情之前的水平，部分股票的估值甚至更低。市場低估這些企業的增長前景，這提供了累積這些優質股的難得機會。

長期的全球主題，如企業轉型、全球資本開支投資、科技創新和全球富裕等仍然保持不變，而捉緊這些機會的企業可能正在鋪設通往持續超額回報的道路。市場可能會仍會波動一段時間，但對於願意採取不同方式投資於全球股票的投資者來說，我們相信風險回報潛力仍然吸引。

作者：

柏瑞投資全球股票主管Anik Sen

柏瑞投資產業集群主管兼投資組合經理Robert Hinchliffe

責任編輯︰梁浩碩