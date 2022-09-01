【澳元定存】澳元定存最高息11.88厘 花旗料澳央行下周二加息半厘

▲ 花旗料下周二澳洲央行加息半厘。

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甫踏入9月，快將邁向超級央行周，因下周三（9月7日）是加拿大議息，翌日（8日）輪到歐洲央行開會，至於打頭陣是澳洲於下周二（6日）議息，花旗料澳洲儲備銀行將再加息半厘，在3大商品貨幣中，首選澳元。澳元兌美元現滙約0.68，中資滙市專家建議在0.67左右低吸澳元，冀滙息雙贏。

而大小港銀早已偷步猛加澳元定期存款息，且一加再加，包括招商永隆及大眾銀行早前已上調不同存期的年息，星展及工銀亞洲更齊把1年期存息提高至2.5厘，惟不及花旗進取，本周一（8月29日）新推同存期享2.6厘，即使昨天（31日）微減0.05厘，仍以2.55厘問鼎長息榜首。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期下周澳洲央行會再加息50點子，到今年底旗下現金利率將由2.6厘升至3.1厘，而早前央行的會議紀錄顯示當局轉趨強硬。

廖嘉豪認為，商品貨幣中，澳元可看高一線。基於澳元的韌性，即使面對外部不利因素，但澳洲經濟的基本因素仍然穩健，包括失業率處於紀錄低位、房屋市場依然強勁、金融風險有限及外貿強大。而澳元兌美元在近期的低位0.675到0.68，繼續展現抗跌力。

廖嘉豪料，3個月內澳元見0.68，未來半年至1年上試0.69；兩年長期目標挑戰0.76 。紐元同期料分別報0.61、0.62、以及0.67。加元於3個月至1年預測是1.32，長期目標為1.25。

此外，論及澳元定存的高息王，富邦7天年息享11.88厘，恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）相同短存也有11厘年息，中銀香港 （02388） 、南商及集友的年息齊為10厘。

另方面，光大證券國際環球巿場及外滙策略師黄俊能預計， 今年餘下時間料澳元的高低位介乎0.67至0.74，年底目標價為0.72。且料澳洲儲備銀行於餘下四次會議，分別加息0.5厘、0.25厘、0.25厘，以及0.15厘，累加1.15厘，令隔夜利率上調至3厘水平。

黃俊能拆解，澳洲第二季工資價格指數按年上升2.4%，增速是近8年來最快，澳洲居民的財務狀況仍然良好，相信較能抵抗通脹的影響，同時亦減輕澳儲行持續加息，或影響經濟的顧慮。而最新公布的7月零售銷售，大幅增長1.3%，都反映國內消費信心仍然強勁，有利經濟增長。

黃俊能又說，澳洲有份參與的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），已於今年1月正式生效，協定將有利區內國家的發展多邊貿易，促進包括與中國的貿易關係，相信會對澳洲的經濟發展有正面幫助，為澳元帶來中線升值潛力。澳元兌美元於0.67應見較大支持，策略上可考慮逢低吸納，以捕捉中線回升的機會。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪