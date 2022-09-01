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【騰訊減持】 傳騰訊設定「軟目標」 計畫年內減持千億股票資產 美團首當其衝？

股樓投資 15:25 2022/09/01

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今早（1日）傳出騰訊控股（00700）計劃今年減持約1,000億元人民幣股票投資，以紓緩投資者和反壟斷監管的壓力。據外媒報道指，目前騰訊持股超過10%的上市公司，包括美團（03690）、快手（01024）及知乎（02390）等。消息刺激下，騰訊股價一度升近2%，惟午後反覆偏軟，暫報326.8元，跌0.1%，成交額67.1億元。

同場加映﹕【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

至於或被騰訊沽貨的3隻科網股，其中藍籌美團（03690）愈跌愈有，暫低見177.6元，最多跌6.4%，最新報178.7元，仍跌5.8%，成交額44.9億元。快手及知乎股價分別暫跌3.5%及4.9%。

【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%【見下頁

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英國《金融時報》引述知情人士報道，騰訊戰略發生轉變，並提出一個「軟目標」，即今年減持1,000億元人民幣股票投資，佔集團約6,000億元人民幣上市投資組合逾一成半。報道又指，騰訊對的減持已在該計劃中。市場揣測，根據上次騰訊以實物分派京東集團（09618）持股的經驗，今次亦有機會以同樣方式減持，並回饋股東。

同場加映﹕【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

不過騰訊其後回應指，未為減持設定目標金額。騰訊指，公司的投資一向是以為公司和股東創造豐厚回報為目標，而不是要在任何既定時間內達到一定金額，亦沒有受到針對其投資組合的外部壓力。

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記者：郭秀慧

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知乎－W（02390） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 減持 港股 騰訊控股（00700）

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