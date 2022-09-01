▲ 【NFLX】Netflix平價版廣告據報11.1上線 料向廣告商採高定價策略

影片串流平台Netflix（美：NFLX）計劃推出含廣告的平價訂閱方案，有外電指，Netflix與合作夥伴微軟（Microsoft）（美：MSFT）的高管上週已經與部分廣告買家會面，有廣告買家指，Netflix計劃將每千次展示收費（CPM）定價在65美元左右，遠高於大多數其他媒體平台，此外有廣告買家已獲Netflix通知，Netflix廣告服務將於11月1日正式上線。

Netflix 今年終於轉軚，宣布會推出一個價格更低、但有廣告的訂閱方案，希望尋找新的方式來創造收入並吸引更多注重價錢的用戶。

有廣告買家表示，Netflix計劃所有品牌每年在其平台的廣告花費上限為2000 萬美元，以確保沒有品牌中投放過多的廣告，用戶也不會經常看到相同的廣告。

Netflix：仍處於早期階段 廣告商：高定價再談判情況並不罕見

Netflix在一份聲明中表示，公司仍處於決定如何推出低價、有廣告支持訂閱方案的早期階段，目前沒有做出任何決定。

報道引述廣告商表示，很驚訝 Netflix 會在未經測試的平台上將廣告定價定得如此高，不過，新進軍串流媒體廣告的公司先採取高定價然後再談判降價的情況並不罕見。

自上週與廣告買家會面以來，Netflix 任命了兩名新人來領導其廣告工作，分別是Jeremi Gorman和Peter Naylor ，他們之前都曾在Snap工作。

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責任編輯：李哲毅