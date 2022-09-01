英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成

英國通脹危機持續，高盛警告如能源價格維持升勢，英國明年通脹率或升至22.4%。英媒分析民眾日常購買的食品價格走勢，發現多款主食售價按年飆升兩成，令民眾日常開支百上加斤。

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英國《每日郵報》分析去年8月以來的多款主要食品價格，發現多款食品按年貴兩成。該報同時比較於7間超市同樣購買20樣商品截至6月的總價格，發現較去年同期平均貴了5.2英鎊（約47.3港元）。超市Iceland的加幅更達14.2%，而Asda的售價則為最平。

多款主要食品及日用品價格升幅（兌港元匯率按周四下午計）

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數據顯示雞蛋、麵包和衛生紙這些必需品，過去一年都錄得雙位數的通脹率。只有牙膏和白酒按年價格未有明顯升幅。 與此同時，英國人今年冬天恐面臨22%的通脹率，或有數百萬人無法應付日常開支，企業陷入困境。而能源商預計將額外賺取多達1,700億英鎊利潤，因此有聲音呼籲新任首相徵收暴利稅。

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責任編輯：鄭錦玲