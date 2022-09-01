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【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）

商業 15:13 2022/09/01

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Kobo全球同步推出首款環保概念閱讀器Kobo Clara 2E，即日起接受預購。（受訪者提供圖片）

電子書品牌樂天Kobo全球同步推出首款環保概念閱讀器Kobo Clara 2E，即日起開放預購。

【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食

Kobo Clara 2E是第一款環保概念閱讀器，外殼超過85%使用回收塑膠製造，包含10%OBP認證海廢再生塑料。在一年中，樂天Kobo計畫此產品能減少超過20萬個膠樽流入海洋，以及減少100萬張CD和DVD進入垃圾堆填區。 

在配件方面，磁感應保護殼外殼同樣使用97%的回收塑膠製成，包含 10% OBP 認證海洋廢棄物塑料，內部微纖維軟面則由40% 膠樽再生纖維製成。

最快9月22日到手

該產品由即日起至9月11日前，於誠品香港門市 (銅鑼灣店、太古店、尖沙咀店、奧運店、屯門店)、豐澤全線TechLife by fortress分店和豐澤eShop、商務印書館尖沙咀圖書中心、友和 YOHO、「一本」MyBookOne開放早鳥預購。 第一批預購預計於9月22日依序出貨。

可聆聽有聲書

Kobo Clara 2E搭載新增IPX8的高階防水功能，可於水下兩公尺情況下最長使用60分鐘。而且，它亦新增藍牙功能，可讓讀者收聽有聲書；並升級儲存空間至16GB儲存空間，書迷可以隨身攜帶超過12,000本電子書。

由即日起至9月11日，樂天Kobo亦推出各款電子書及閱讀器優惠。結帳時輸入「6YBDHK」，可享電子書全站71折，適用於香港書城。

【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具

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責任編輯：葉泳珊

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