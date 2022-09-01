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【歐洲經濟】瑞士百達：歐元區通脹還未見頂　料第4季CPI或達10%

宏觀解讀 15:01 2022/09/01

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【歐洲經濟】瑞士百達：歐元區通脹還未見頂　料第4季CPI或達10%

歐洲通脹再創新高，其8月通脹（CPI）初值數據，按年由8.9%升至預估9.1%，超市場預期。瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛（Frederik Ducrozet）認為歐元區的通脹還未見頂，預料第四季整體通脹率可能高達10%。

【歐洲經濟】歐元區通脹9.1%創新高 歐元再跌穿1算、可看【下一頁

他又指，由於核心通脹攀升的風險持續，並料明年將於4%徘徊，認為各國政府或會推出新的支援措施，以緩解能源短缺對實際收入的影響，但通脹可能會限制政府採取更大膽的政策應對。

杜澤飛認為一旦通脹持續上升，歐洲央行就別無選擇，只能加快貨幣緊縮步伐。Jackson Hole 全球央行年會最新傳遞的政策訊號表明，歐洲央行對實際通脹結果的重視程度超過了預測，因此9月加息0.75厘的可能性更大。然而，政策正常化之路注定崎嶇不平，步伐大概會「斷斷續續」。這意味歐洲央行或會在2023年初經濟衰退來臨之際暫停加息，但明年稍後時間、當經濟復甦過來，便會重新加息。

因此，就目前的能源問題和冬季經濟衰退，比之前預測的更為嚴峻，該行調整了歐元區的GDP增長預測，將歐元區全年GDP增長預測將從今年的2.9%，下降至明年的零增長。

 

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

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編輯：姚卓然

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