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【著數優惠】7-Eleven猜字遊戲全新迪士尼篇 明日起一連10日大抽獎送7仔現金劵 終極大獎送限量版「拉麵碗套裝」

理財智慧 15:32 2022/09/01

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7-Eleven宣布與迪士尼及旗下三大人氣品牌──Pixar、 Marvel及Stars Wars，推出全新猜字有獎遊戲「7仔Foodle - 迪士尼篇」。今次一口氣召集23位風靡全球的超人氣角色帶來全新玩法，利用7仔自家品牌7-SELECT系列美食作謎底，考驗大家對各個迪士尼人氣角色有多熟悉，估中後更有機會贏得7-Eleven現金劵或終極大獎「拉麵碗套裝」限量版Box Set。

【溫股知新】加息預期非重點   留意業績基本面

「7仔Foodle - 迪士尼篇」為期10日（9月2日至11日），每日推出一條由迪士尼人氣角色名稱組成的4字作謎底，玩家只要於當日在6次機會內估中，就可以參加大抽獎，有機會贏得7-Eleven現金劵或終極大獎「拉麵碗套裝」系列限量版Box Set，而各玩家更可每日挑戰新題目，從而參加每日1次的大抽獎。

    點擊圖片放大
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於9月2日早上9時，及9月3日至9月11日午夜12時登入「7仔Foodle - 迪士尼篇」活動網站，根據提示完成挑戰，每日成功抽中獎品的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到SMS手提電話短訊獲得連結（如抽中7-Eleven $2/$5電子現金券」），或SMS手提電話短訊通知領獎方法（如抽中「拉麵碗套裝」系列限量版 Box Set） 。每名玩家每日可參與一次，玩足10日就可以每日參加大抽獎，獎品超過3,000份。

遊戲攻略小貼士：如各玩家想增加估中機率，可從7仔網站「迪士尼拉麵大盛召集印花推廣活動」中尋找角色名稱提示。

「7仔Foodle - 迪士尼篇」玩法：

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責任編輯：嚴浩文

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