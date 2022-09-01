Rolex被公認「全球貨幣」　18K玫瑰金Daytona成最新「搶劫」目標

下一篇文章
【港元定存】工銀亞洲1年港元定存息最高3.05厘 銀債截止認購前銀行紛加息
其實Rolex（勞力士）被搶劫新聞時有發生，不過也因疫情關係及經濟不明朗情形下，呢類案件真係愈來愈多，筆者幫大家在google serach一下有關Rolex被竊又上過報導的新聞，單是8月牽涉金額幾千萬，而其中「搶」得最多的是Daytona，咪話唔誇張！
8月有關Rolex手錶劫案：
．31/8：銅鑼灣「謝氏錶集」遭４名賊人擄坊80隻共值1,000萬名錶，其中包括Audemars Piguet和Rolex等。
．29/8：一對華裔夫婦往西班形度蜜月，其剛買20多萬的Rolex情侶錶被偷走。
．26/8：英國有遊客在倫敦街頭被打劫，被搶去價值50萬的玫瑰金Rolex手錶。
．25/8：美國洛杉磯一名老翁險被搶走金勞！
．22/8：科威特億萬富豪在英國倫敦，被跟蹤的歹徒揮錘打爛車窗，幸而富豪當機立斷駛走，懷疑賊人目標是其手上價值超過11萬英鎊（約102萬港元）的白金Daytona。
．19/8：美國比華利山一名老婦遭闖入盜賊綁劫，被劫走財物和一些Rolex手錶。
．18/8：香港尖沙咀漢口道錶行，有賊人搶去3枚總值約94萬元的Rolex手錶。
．7/8：武漢一名男士到浴場，把手錶放到儲物櫃，回家後發現錶帶緊了，隔天到店調整錶帶，店員告之手錶是假……才揭發有犯罪集團以假錶換走真錶的偷竊手法。
．8月1日：泰國女星Ann Thongprasom屋企遭助理「爆竊」，損失3對鑽石耳環、80萬鑽石手鏈、40萬Rolex手錶等財物；新加坡一名路人遭28歲男子搶去，財物中有一枚是白面金鋼Rolex的Datejust手錶。
勞力士是另一種公認貨幣？
當然，上得新聞的劫案可能只屬冰山一角，像今年7月9日在洛杉磯99大華超市停車場，在光天化日下發生了一單搶劫華人男子Rolex案件，雖然嫌疑犯之一已落網，但真係不得不講句人人自危！
大概Rolex咁「搶手」，全因它被「全球公認」的貨幣，難怪一直以來成為賊匪的目標。外國有個記錄了6萬枚遺失或被盜手錶的thewatchregistry網站 ，雖然涉及超過850個品牌手錶，但其中有2萬枚是Rolex ，佔1/3比例，相當驚人！
以往加密貨幣價值上升，衍生一批新奢侈品客群，以致成交價出現前大量升幅，當中Rolex、Audemars Piguet及Patek Philippe等品牌的二手錶上場更加熱烈。但隨著加密貨幣價值下跌，市場正在調整，但始終勞力士仍然是最易套現的「貨幣」，故此大家要看好自己的寶貝勞力士。
其中Submariner款式，尤以黑水鬼「最受歡迎」，貨源多流通量大亦較易易手，並難怪被「搶」得最多。但別以為賊贓易易手或值得去買，原來有當舖專家表示，到現時金勞仍長當長有，但為了慎防有賊贓流入，警方會定期通知當舖，警方會擬定一份清單，詳細列出懷疑賊贓的種類和型號。
其他款式亦不能倖免，Daytona和Yacht-Master都成搶劫目標。另外，值得一提，「永恒玫瑰金」成最「搶劫」目標，原因無非14K玫瑰金易褪色，Rolex為此獨創造一款18ct Everose gold永恒玫瑰金材質，當中加入鉑金材質，讓玫瑰金永保原貌，炒價自然更高，被搶劫的機會自然……總次大家都要小心保管自己的財物。
記者：黃鑑江