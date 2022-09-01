Rolex公認「全球貨幣」　18K玫瑰金Daytona成最新「搶劫」目標

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其實Rolex（勞力士）被搶劫新聞時有發生，不過也因疫情關係及經濟不明朗情形確定下，呢類案件真係愈來愈多，筆者幫大家在google serach一下有關Rolex被盜又上過新聞，單是8月牽涉金額幾千萬，而其中「搶」得最多的是Daytona，咪話唔誇張！
8月有關Rolex手錶劫案：
．31/8：銅鑼灣「謝氏錶集」遭４名賊人擄坊80隻共值1,000萬名錶，其中包括Audemars Piguet和Rolex等。
．29/8：一對華裔夫婦往西班形度蜜月，其剛買20多萬的Rolex情侶錶被偷走。
．26/8：英國一名女士被搶玫瑰金Rolex，價值50萬。
．25/8：美國洛杉磯一名老翁險被搶走金勞！
．22/8：科威特億萬富豪在英國倫敦，被跟蹤的歹賊揮錘打爛車窗，幸而富豪當機立斷駛走，懷疑相信賊人目標是其手上價值超過11萬英鎊（約102萬港元）的白金Daytona。
．19/8：美國比華利山一名老婦遭闖入盜賊綁劫，被劫走財物和一些Rolex手錶。
．18/8：香港尖沙咀漢口道錶行，有賊人搶去3枚總值約94萬元的Rolex手錶。
．7/8：武漢一名男士到浴場光顧後，發現其Rolex被調包，揭發有犯罪集團以假錶偷走真錶的手法。
．8月1日：泰國女星Ann Thongprasom屋企遭助理「爆竊」，損失3對鑽石耳環、80萬鑽石手鏈、40萬Rolex等手錶；新加坡一名路人遭28歲男子搶去，其中是一枚白面金鋼Datejust。
勞力士是另一種公認貨幣？
誠然搶劫Rolex時有發生，上得新聞也可能是冰山一角色。就好像於今年7月9日光天化日下，在洛杉磯99大華超市停車場發生了一單搶劫華人男子Rolex案件，雖然嫌疑犯之一已落網，但真係不得不講句人人自危！
大概Rolex咁「搶手」，全因它是「全球公認的貨幣」，難怪成為賊匪一直以來的目標。外國有個記錄了6萬枚遺失或被盜手錶的thewatchregistry網站 ，雖然涉及超過850個品牌手錶，但其中有2萬枚是Rolex ，佔1/3比例，相當驚人！
以往加密貨幣價值上升，衍生一批新奢侈品客群，以致成交價出現前大量升幅，當中Rolex、Audemars Piguet及柏德菲臘等品牌的二手錶上場更加熱烈。但隨著加密貨幣價值下跌，市場正在調整，但始終勞力士仍然是最易套現的「貨幣」，故此大家要看好自己的寶貝勞力士。
其中Submariner款式，尤以黑水鬼尤甚，前者始終貨源多流通量大，亦較易易手，並難怪被「搶」得最多。但別以為賊贓易易手或值得去買，原來有當舖專家表示，到現時金勞仍長當長有，但為了慎防有賊贓流入，警方會定期通知當舖，警方會擬定一份清單，詳細列出懷疑賊贓的種類和型號。
其他款式也不能倖免，Daytona和Yacht Master都成搶劫目標。另外，值得一提，「永恒玫瑰金」成最「搶劫」目標，原因無非相起易褪色的14K玫瑰金，Rolex獨創造了一款18ct Everose gold永恒玫瑰金材質，當中加入鉑金材質，讓玫瑰金永保原貌，炒價自然更高！
記者：黃鑑江